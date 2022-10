Phil Kessel egalisiert „Ironman-Rekord“ mit 989. Spiel in Folge

Lesedauer: ca. 1 Minute

Leon Draisaitl führt Edmonton zu einem Comeback-Sieg mit fünf unbeantworteten Toren und Tim Stützle bleibt mit Ottawa weiter in der Erfolgsspur. Phil Kessel egalisierte mit dem 989. Spiel in Folge den „Ironman-Rekord“. Thomas Greiss verliert bei seinem Debüt für die St. Louis Blues.

Die Edmonton Oilers feierten einen 6:3-Erfolg gegen die Pittsburgh Penguins nach 1:3-Rückstand. Leon Draisaitl gab zunächst die Vorlagen zum 2:3 von Tyson Barrie und 3:3 durch Evander Kane, bevor er selbst den Treffer zum vorentscheidenden 5:3 markierte. Der 26-jährige Kölner liegt mit aktuell elf Scorerpunkten (drei Tore, acht Vorlagen) auf dem zweiten Platz der Topscorerwertung. Im zweiten Abschnitt stellte Edmonton mit 26 Torschüssen einen neuen Franchise-Rekord mit den meisten Schüssen innerhalb eines Drittels auf. Während es für Edmonton erst der dritte Sieg im sechsten Spiel war, blieb Pittsburgh erstmals punktlos, nachdem zuvor vier Siege bei einer Overtime-Niederlage gelangen.

Tim Stützle siegte mit den Ottawa Senators zu Hause gegen die Dallas Stars 4:2. Der 20-jährige Nationalspieler verbuchte dabei bereits seinen sechsten Scorerpunkt (ein Tor, fünf Vorlagen), als er das 2:1 von Brady Tkachuk vorbereitete. Für Ottawa war es nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn bereits der vierte Sieg hintereinander.

Phil Kessel hat beim 3:1-Sieg seiner Vegas Golden Knights gegen die Toronto Maple Leafs nicht nur eine Vorlage beigesteuert, sondern das 989. Spiel in Folge ohne Unterbrechung bestritten und damit den „Ironman-Rekord“ von Keith Yandle aus der Vorsaison eingestellt. Bereits am heutigen Dienstag kann er in der Partie gegen die San Jose Sharks zum alleinigen Rekordhalter werden.



Torhüter Connor Hellebuyck führte die Winnipeg Jets zu einem 4:0 gegen die St. Louis Blues, die erstmals in dieser Saison verloren. Der deutsche Torhüter Thomas Greiss gab dabei sein Debüt im Trikot der Blues und entschärfte 39 Torschüsse. Beim letzten Gegentor war der 36-jährige Füssener nicht mehr im Kasten, da er Platz zugunsten eines sechsten Feldspielers gemacht hatte, um den Versuch zu unternehmen, doch noch die erste Saisonniederlage abzuwenden.



In den weiteren Partien siegten die Washington Capitals 6:3 dank vier Toren im Mittelabschnitt gegen die New Jersey Devils. Die Vancouver Canucks, einziges noch siegloses Team, warten nach dem 2:3 gegen die Carolina Hurricanes auch nach sieben Partien weiter auf den ersten Saisonsieg.

Die Ergebnisse von Montag, 24.10.22 in der Übersicht:

Ottawa Senators - Dallas Stars 4:2

New Jersey Devils - Washington Capitals 3:6

Edmonton Oilers - Pittsburgh Penguins 6:3

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4:0

Vegas Golden Knights - Toronto Maple Leafs 3:1

Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 2:3