Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Los Angeles Kings zogen die Option der Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm. Damit bleibt der 41-jährige für mindestes eine weitere Saison beim NHL-Klub.

Erleichterung für Marco Sturm, nachdem sein Klub die Los Angeles Kings die Vertragsoption für eine weitere Saison bis 2021 zogen. Somit bleibt Sturm für eine weitere Spielzeit Assistenztrainer bei den Kings, bei denen Todd McLellan Headcoach ist. „Die Option wurde gezogen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, in Los Angeles zu bleiben“, sagte der 41-Jährige gegenüber dem Onlineportal Sportbuzzer. Eigentlich wäre der Vertrag nach der aktuellen Saison abgelaufen, sofern Los Angeles die Option der Vertragsverlängerung nicht gezogen hätte. Bereits zuvor hatte der gebürtige Bayer mehrmals betont, wie wohl er sich in Los Angeles fühlt und die Vertragsverlängerung nur Formsache sei. Der ehemalige NHL-Profi hatte Deutschland bei Olympia 2018 in Südkorea zur Silbermedaille geführt und so das Interesse der NHL geweckt. Seinen Posten als Bundestrainer gab er Ende 2018 für den Job als Co-Trainer der Los Angeles Kings auf. In seiner aktiven NHL-Laufbahn schnürte der Dingolfinger die Schlittschuhe für die San Jose Sharks, Boston Bruins, Los Angeles Kings, Washington Capitals, Vancouver Canucks und Florida Panthers. In 938 Spielen sammelte er dabei 487 Punkte (242 Tore und 245 Assists). Eine offizielle Meldung der Los Angeles Kings ist noch ausstehend.