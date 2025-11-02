Die NHL am Samstag

Marco Sturm feiert mit Boston Bruins dritten Sieg in Folge

02.11.2025, 10:39 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Leon Draisaitl punktet doppelt bei Sieg der Edmonton Oilers, Tim Stützle und Lukas Reichel verlieren mit ihren Teams.

Anzeige

Boston Bruins – Carolina Hurricanes 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Den dritten Sieg in Folge feierte Cheftrainer Marco Sturm mit den Boston Bruins gegen Spitzenteam Carolina. „Es war heute wirklich gut“, sagte Sturm nach der Partie. „Es war klar, dass wir gegen eine solche Mannschaft so spielen musste. Wir wollten einen guten Start hinlegen. Wir wollten sie vor allem im ersten Drittel ausbremsen. Wir brauchten eine gute Struktur und heute war wahrscheinlich eines der besten Spiele, die wir in puncto Struktur über 60 Minuten gespielt haben.“ Torhüter Jeremy Swayman avancierte mit 28 Paraden zum Matchwinner für die Bruins, bei denen Casey Mittelstadt und Viktor Arvidsson die Treffer erzielten.

Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks 3:2 n.V. (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Leon Draisaitl brachte mit seinem neunten Saisontor die Oilers kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts mit 1:0 in Führung. Da es nach der regulären Spielzeit 2:2 stand, ging die Partie in die Verlängerung - dort setzte Draisaitl Teamkollege Evan Bouchard mustergültig in Szene, der den 3:2-Siegtreffer markierte. Connor McDavid war an allen drei Treffern der Oilers mit einer Vorlage beteiligt.

Montreal Canadiens – Ottawa Senators 4:3 n.V. (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Im spannenden kanadischen Duell unterlagen die Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens in der Overtime. Dabei brachte Tim Stützle die Gäste mit seinem sechsten Saisontor (53.) spät mit 3:2 in Front, bevor Ivan Demidov (58.) kurz vor Ende zum 3:3 egalisierte. In der anschließenden Verlängerung entschied Alex Newhook für Montreal.

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Lukas Reichel konnte in knapp zwölf Minuten Einsatzzeit wenig Akzente bei der Heimniederlage der Vancouver Canucks setzen. Für Minnesota, bei denen Nico Sturm weiter verletzt fehlte, war Vladimir Tarasenko mit drei Torbeteiligungen (ein Tor, zwei Vorlagen) punktbester Akteur.

Seattle Kraken – New York Rangers 2:3 n.V. (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Nicht im Kader stand Nationaltorhüter Philipp Grubauer bei den Seattle Kraken, die eine knappe Overtime-Niederlage gegen die New York Rangers hinnehmen mussten. Will Cuyle bescherte den Rangers in der Overtime den Zusatzpunkt.

Die weiteren Ergebnisse in der Übersicht:

Los Angeles Kings – New Jersey Devils 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Columbus Blue Jackets – St. Louis Blues 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Buffalo Sabres – Washington Capitals 4:3 n.P. (3:2, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Florida Panthers – Dallas Stars 4:3 n.P. (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 3:2 n.V. (1:1, 1:1:, 0:0, 1:0)

Nashville Predators – Calgary Flames 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Winnipeg Jets – Pittsburgh Penguins 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

