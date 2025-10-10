ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Die NHL am Donnerstag

Marco Sturm bleibt mit Boston Bruins ungeschlagen

TIMO HELFRICH
Marco Sturm als Cheftrainer auf der Bank der Boston Bruins mit einigen Spielern.
Marco Sturm bleibt auch nach dem zweiten Saisonspiel weiter als Cheftrainer der Boston Bruins ungeschlagen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Stockwell)

Tim Stützle feiert einen Comeback-Sieg mit Ottawa, JJ Peterka verliert mit Utah und Moritz Seider unterliegt klar mit Detroit.

Marco Sturm bleibt nach dem 4:3 n.V. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) seiner Boston Bruins gegen die Chicago Blackhawks auch im zweiten Saisonspiel als neuer Cheftrainer in der NHL ungeschlagen. Nach 2:12 Minuten in der Verlängerung sorgte Fraser Minten für den ersten Heimsieg. Bei den Blackhawks gehörte Nationalspieler Lukas Reichel erneut nicht zum Aufgebot. 

Das Saisondebüt der Detroit Red Wings ging gegen die Montreal Canadiens mit 1:5 (1:3, 0:2, 0:0) deutlich daneben. Moritz Seider, der vor dem Saisonstart zum Assistenten ernannt wurde, leistete zum einzigen Treffer von Dylan Larkin in Überzahl zu Beginn der Partie die Vorlage. 

Tim Stützle feierte hingegen einen 5:4 (1:3, 2:0, 2:1)-Erfolg gegen die Tampa Bay Lightning. Der 23-jährige Angreifer steuerte die Vorlage zum 2:3 durch Artem Zub bei. Die Kanadier drehten einen 1:3-Rückstand mit vier Toren in Folge, wobei Shane Pinto (59.) und Claude Giroux (60.) spät für das 5:3 sorgten, bevor Bolts-Superstar Nikita Kucherov 14 Sekunden vor Ende nochmal verkürzte. 

Das Debüt von JJ Peterka für Utah Mammoth ging knapp mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) gegen die Colorado Avalanche verloren. Nathan MacKinnon sorgte im Schlussabschnitt mit einem Powerplaytreffer für das Siegtor. 

Den 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)-Auftakterfolg der Seattle Kraken gegen die Anaheim Ducks sah Nationaltorwart Philipp Grubauer als Backup-Goalie von der Bank aus. Sieggarant beim Debüt des neuen Kraken-Trainers Dane Lambert war Torhüter Joey Daccord, der mit 35 Paraden glänzte. Den Ehrentreffer für die Ducks erzielte der 19-jährige Beckett Sennecke mit seinem ersten Karrieretor bei seinem NHL-Debüt. 

Aufgrund einer Verletzung kam Nico Sturm beim 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Auswärtssieg der Minnesota Wild bei den St. Louis Blues nicht zum Einsatz. Neben Kirill Kaprizov (drei Vorlagen) avancierte Torhüter Filip Gustavsson (26 Paraden) mit einem Shutout zum Matchwinner. 

Beim 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) der New York Islanders gegen die Pittsburgh Penguins wurde Top-Draftpick des Drafts 2025 Matthew Schaefer (18 Jahre, 34 Tage) der jüngste Verteidiger in der Geschichte der Liga, der in seinem ersten Karrierespiel einen Punkt erzielte. Diese Marke hielt zuvor Scott Niedermayer (18 Jahre, 46 Tage, 16. Oktober 1991). Bei Pittsburgh avancierten hingegen Sidney Crosby (ein Tor, eine Vorlage) und Evgeni Malkin (drei Vorlagen) zu den besten Akteuren.

Beim 4:5 (1:2, 0:0, 3:3) der Winnipeg Jets gegen die Dallas Stars erzielte Kyle Connor einen Hattrick, konnte aber dennoch die Niederlage nicht verhindern.

Die weiteren Ergebnisse von Donnerstag, 09.19.25 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - New York Rangers 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Vancouver Canucks - Calgary Flames 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 3:4 n.V. (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

NHL
