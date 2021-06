Lesedauer: ca. 1 Minute

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es bestätigt. Marco Sturm hat sich mit den Los Angeles Kings auf eine weitere Zusammenarbeit als Co-Trainer mit der Franchise geeinigt.

Die Los Angeles Kings binden den ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm für zwei weitere Spielzeiten als Assistenztrainer. Er habe für "zwei weitere Jahre" als Co-Trainer bei den Los Angeles Kings unterschrieben und sei "glücklich, weiterhin ein Teil dieser Organisation sein zu dürfen", sagte Sturm der Sport Bild. Das Amt des Co-Trainers begleitet der 42-Jährige bereits seit drei Saisons für die Franchise, die zuletzt 2017-18 die Playoffs erreichte. Seitdem befindet sich das Team in einem Umbruch, bei dem Sturm als Assistent von Head-Coach Todd McLellan die Verantwortung für die Stürmer und das Powerplay hat. Der Trend der Kalifornier zeigte zuletzt mit dem Abschneiden auf dem 6. Platz in der West Division, nachdem man in den beiden Jahren zuvor den achten und siebten Rang belegte, nach oben. Sturm feierte als Trainer der Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Silbermedaille bei Olympia 2018 in Pyeongchang, den größten Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Kurze Zeit erfolgte der Wechsel in den Trainerstab der Los Angeles Kings. Als Spieler lief der gebürtige Dingolfinger in 938 NHL-Spielen für die San Jose Sharks, Boston Bruins, Los Angeles Kings, Washington Capitals sowie Florida Panthers auf und sammelte dabei 487 Scorerpunkte (242 Tore, 245 Vorlagen). Erst im April diesen Jahres wurde Sturm als punktbester deutscher NHL-Spieler von Leon Draisaitl abgelöst.