Ihr möchtet wissen wie ihr Shootingstar Marco Rossi bei den Minnesota Wild und auch alle anderen NHL-Spiele kostenlos anschauen könnt?

In der kommenden Saison wird es mit Marco Rossi einen neuen Österreicher in der NHL geben. Nachdem Michael Raffl nach der vergangenen Saison wieder nach Europa (Lausanne) gewechselt ist, war es erst unklar ob es in der kommenden Saison überhaupt ein Österreicher in die beste Eishockeyliga der Welt schafft. Die gute Nachricht ist aber, dass Marco Rossi die NHL-Saison 2022/23 im Kader der Minnesota Wild startet. Darüber informierte General Manager Bill Guerin den 21-Jährigen kurz vor dem Saisonstart. Mit zwei Toren und sieben Assists in sechs Vorbereitungsspielen überzeugte der Angreifer in der Saisonvorbereitung. Damit war Marco Rossi der beste Scorer der gesamten Preseason. Bill Guerin zeigte sich sehr zufrieden mit dem Firstroundpick aus dem Jahr 2020: „Du hast alles getan, was wir von dir verlangt haben. Du warst großartig. Du hast dir das sehr verdient."

Sein NHL-Debüt kann Rossi in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2 Uhr) im Spiel gegen die New York Rangers geben. Der junge ÖEHV-Star soll geplant in der vierten Reihe mit Connor Dewar und Brandon Duhaime spielen. Trainer Dean Evason ist sich aber sicher, dass Marco Rossi in dieser Saison einige Eiszeit sehen wird: „Jeder hat die Möglichkeit, sich (im Lineup) zu bewegen. Wir werden mischen, wie jedes Jahr. Im Fall von Marco Rossi, er wird viel Eiszeit bekommen. Glaubt mir das."