2014 ging Marc Michaelis den Schritt nach Nordamerika, um dort seine Eishockeyfähigkeitenweiter auszubauen und zudem ein Studium zu absolvieren. Beides mit Erfolg. Sein Studienabschluss ist nur noch Formsache und auch sportlich konnte er mehr wie einen Schrittnach vorne machen.

Im März 2020 gaben die Vancouver Canucks bekannt, den gebürtigen Mannheimer unter Vertrag genommen zu haben. Für viele Experten keine große Überraschung mehr und ein logischer Schritt nach dem Werdegang des Stürmers. Bereits 13 WM-Spiele für die Deutsche Nationalmannschaft durfte er bereits absolvieren. In unserem kommenden Livestream erzählt und der 24-Jährige, welche Beweggründe er 2014 hatte, diesen Weg zu gehen. Zudem sprechen wir mit ihm über seine Zeit am College, sowie seine kommenden Aufgaben bei den Vancouver Canucks. Los geht es, wie gewohnt, am Freitag, den 15.05.2020 um 19:00 Uhr auf unserem Hockeyweb Instagram-Account.

Am vergangenen Freitag hatten wir den DEL Spieler des Jahres Marcel Noebels virtuell zu Gast. Das Ganze Instagram-Live-Interview könnt ihr euch nochmal in voller Länge auf unserem Youtube-Kanal anschauen.