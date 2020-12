Lesedauer: ca. 1 Minute

Henrik Lundqvist wollte in der am 13. Januar startenden Saison mit seinem neuen Verein Washington Capitals um den Stanley Cup kämpfen. Nun muss er sich einer Operation am offenen Herzen unterziehen und fällt für die gesamte Saison aus.

Am gestrigen Montag gab Henrik Lundqvist bekannt, dass er sich am offenen Herzen operieren lassen muss. „Um genau zu sein, geht es um einen Aortenklappenersatz, die Aortenwurzel und den Ersatz der aufsteigenden Aorta“, schrieb der Capitals-Torhüter auf seinem Twitter-Kanal. Lundqvist verkündete bereits Mitte Dezember, dass er die gesamte Saison aufgrund eines Herzproblems ausfallen wird. Der 38-jährige wechselte erst in der Sommerpause ach 15 Jahren bei den New York Rangers zu den Washington Capitals. Dort wollte der Weltmeister und Olympiasieger einen weiteren Anlauf auf den noch fehlenden Stanley Cup-Triumph unternehmen. Stattdessen konzentriert sich „King“ Henrik nun auf seine Gesundheit und twittert weiter: „In den vergangenen drei Wochen hat sich mein Fokus verschoben. Wir alle haben Berge zu erklimmen. Ich bleibe positiv und bin für den Weg bereit, um mich wieder zu erholen." In der NHL-Geschichte belegt die Rangers-Legende mit 459 Siegen den sechsten Platz in der ewigen Bestenliste und wurde mit der Vezina Trophy als bester NHL-Torhüter in der Saison 2011-12 ausgezeichnet.