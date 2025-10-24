ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Bei Chicago Blackhawks nicht den Durchbruch geschafft

Lukas Reichel wechselt zu den Vancouver Canucks

Bild von Timo Helfrich
TIMO HELFRICH
Redakteur
Lukas Reichel besiegelte die Saison der Blackhawks mit einem Sieg in Ottawa.
Die Vancouver Canucks haben Nationalspieler Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks im Tausch gegen einen Viertrunden-Pick im NHL Draft 2027 verpflichtet.

Canucks-Generalmanager Patrik Allvin bestätigte den Transfer des 23-jährigen ehemaligen Erstrunden-Picks, der im NHL Draft 2020 von Chicago an 17. Stelle ausgewählt wurde. Der Viertrunden-Pick gehörte ursprünglich Chicago und wurde bereits am 26. Juni 2024 von Vancouver verpflichtet.

„Lukas ist ein Spieler, den wir schon lange beobachten, und seine Fähigkeiten sind unbestreitbar“, sagte Allvin in einer Erklärung. „Er ist ein junger Spieler mit hohem Hockey-IQ und Schnelligkeit, der nur die richtige Gelegenheit braucht, um Selbstvertrauen zu gewinnen und sich zu einem konstanten NHL-Spieler zu entwickeln. Wir glauben, dass unser Umfeld hier in Vancouver ihm die Möglichkeit geben wird, sich zu entfalten.“

Der 23-jährige Reichel bestritt in dieser Saison fünf Spiele für die Blackhawks und erzielte dabei vier Punkte (zwei Tore, zwei Vorlagen). Damit belegt er den sechsten Platz in der Torschützenliste des Teams.

Der Nürnberger bestritt in seiner Karriere 174 Spiele, alle für Chicago, und erzielte dabei 58 Punkte (22 Tore, 36 Vorlagen). Außerdem lief er in 121 AHL-Spielen für die Rockford IceHogs auf, erzielte dabei 116 Punkte und wurde für das AHL All-Star Game 2023 nominiert.

