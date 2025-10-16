ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Drei-Punkte-Spiel beim 8:3-Erfolg

Lukas Reichel avanciert zum Matchwinner für Chicago Blackhawks

Bild von Timo Helfrich
TIMO HELFRICH
Redakteur
Lukas Reichel erzielte sein siebtes Saisontor beim 7:4-Erfolg der Chicago Blackhawks gegen die Philadelphia Flyers.
Lukas Reichel verbuchte zwei Tore und eine Vorlage beim 8:3-Sieg der Chicago Blackhawks gegen die St. Louis Blues. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nam Y. Huh)

Vier deutsche Spieler standen am Mittwoch auf dem Eis und lediglich für Tim Stützle gab es mit Ottawa eine Niederlage.

St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 3:8 (2:2, 0:3, 1:3)

Die Blackhawks setzten sich überraschend klar mit 8:3 auswärts bei den Blues durch. Lukas Reichel erzielte erstmals in seiner NHL-Karriere zwei Tore in einer Partie und steuerte zusätzlich noch eine Vorlage bei und war damit bester Spieler der Partie. Für den 23-jährigen Nürnberger war die starke Leistung enorm wichtig, nachdem er erst zum zweiten Saisoneinsatz kam und die Wechselgerüchte nicht abreißen. „In jedem Spiel will man etwas beweisen“, sagte Reichel. „Das Spiel lief einfach so: Die ganze Mannschaft hat Pucks in meine Richtung geworfen. Wir haben viel geschossen, und der Puck ist irgendwie reingegangen. Ich denke, insgesamt war es ein gutes Spiel, und es fühlt sich gut an, zwei Siege in Folge zu haben. … Ich habe frei gespielt und Spaß gehabt. Das habe ich heute getan.“ Daneben lieferte Connor Bedard mit drei Assists eine starke Partie ab. Entscheidend für den Sieg waren drei Treffer innerhalb von knapp sechs Minuten im zweiten Drittel, die ein 2:2 in eine 5:2-Führung wandelten. 

Detroit Red Wings - Florida Panthers 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Die Detroit Red Wings feierten mit einem beeindruckenden 4:1-Heimsieg über Meister Florida den dritten Erfolg hintereinander. Verteidiger Moritz Seider steuerte in Überzahl die Vorlage zum 2:0 durch Patrick Kane bei. Stürmer Mason Appleton wurde mit zwei Treffern zum besten Spieler ausgezeichnet. 

Utah Mammoth - Calgary Flames 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Utah gewann sein erstes Heimspiel der Saison mit 3:1 gegen Calgary. JJ Peterka avancierte mit dem 2:1-Siegtreffer zum Matchwinner für sein Team. Die weiteren Treffer für Utah erzielten Barrett Hayton und Kevin Stenlund per Emptynetter. Nach einem Auftaktsieg war es für Calgary die vierte Niederlage in Serie.

Buffalo Sabres - Ottawa Senators 8:4 (1:1, 4:1, 3:2)

Buffalo feierte seinen ersten Saisonsieg mit einem klaren 8:4 gegen die Senators. Jason Zucker traf zweimal in Unterzahl, Ryan McLeod und Jack Quinn steuerten ebenfalls jeweils zwei Tore bei. Nationalspieler Tim Stützle markierte sein erstes Saisontor im ersten Abschnitt zum zwischenzeitlichen 1:1.

Top-Meldungen
