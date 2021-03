Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Edmonton Oilers überrollten förmlich die Ottawa Senators, die der geballten Offensivkraft von Leon Draisaitl (drei Tore, zwei Assists) und Connor McDavid und Verteidiger Tyson Barrie (je drei Punkte) nichts entgegenzusetzen hatten.

Edmonton Oilers - Ottawa Senators 7:1

Wenn bei einer 1:7-Klatsche der Torwart der beste Spieler der unterlegenen Mannschaft ist, ist die Geschichte des Spiels eigentlich schon erzählt. Zwar konnte der bedauernswerte Matt Murray im Tor der Sens zunächst auch nicht die Angriffslawine der Oilers stoppen: Darnell Nurse, Jujhar Khaira, Leon Draisaitl in Überzahl und Kapitän Connor McDavid hatten innerhalb von zehn Minuten die Weichen frühzeitig im ersten Drittel auf Sieg gestellt. Danach verhinderte Murray jedoch mit einigen ausgezeichneten Paraden den kompletten Schiffbruch seines Teams. So blieb er auch trotz der sich abzeichnenden Niederlage das ganze Spiel über im Tor.



Leon Draisaitl legte noch zwei Treffer nach, einmal nach sehenswertem Zuspiel von Ryan Nugent-Hopkins und einmal mit einem spektakulären Alleingang, den er mit einem gekonnten Lupfer abschloss. Tim Stützle auf Seiten der Senators konnte keine großen Akzente setzen, Dominik Kahun kam für die Oilers nicht zum Einsatz.

Kleiner Trost für die Hauptstädter: Mit einer perfekt ausgeführten One-Touch-Passstaffette, die Jewgeni Dadonov mit dem Ehrentreffer abschloss, konnten sie wenigstens noch den Shutout für Mike Smith verhindern.

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 2:1 (OT)

Nathan MacKinnon ist zurück - und der Superstar der Avs zeigte nach drei Spielen Pause wegen einer Kopfverletzung, wie wichtig er für seine Mannschaft ist. Er alleine gab zehn Torschüsse ab und verlieh Colorados Offensive wieder zu mehr Durchschlagkraft, auch wenn er selbst keine Punkte sammeln konnte. Seine Sturmreihe mit Gabriel Landeskog und Mikko Rantanen verzeichnete 19 Torschüsse - die Arizona Coyotes kamen auf lediglich 14 Versuche, und scheiterten mit 13 davon an Philipp Grubauer, der trotz wenig Beschäftigung in den entscheidenden Momenten zur Stelle war.

In der Verlängerung sorgte Avs-Capitano Landeskog 38 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung, als er einen Pass Samuel Girard aufnahm und mit einem verdeckten Schuss Antti Raanta im Tor der Coyotes überwand.

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 4:3

Beim 4:3-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Vegas Golden Knights steuerte Nico Sturm einen Assist zum entscheidenden 4:1-Zwischenstand nach rund 47 Minuten bei. In der Folge konnten die Gäste aus Nevada durch die Treffer zwei und drei an diesem Abend von Defender Dylan Coghlan nur noch verkürzen. Damit tritt der junge Kanadier in die Fußstapfen von Uli Hiemer: Der deutsche Verteidiger war der letzte, dem als Abwehrspieler das Kunststück gelang, im ersten Spiel, in dem er überhaupt scorte, gleich einen Hattrick zu erzielen - im Oktober 1984 in einem Spiel seiner New Jersey Devils gegen die Chicago Blackhawks. Davor war dies nur Joe Hall von den Montreal Canadiens geglückt - vor 103 Jahren, am 21. Januar 1918.



Mit dem Erfolg fuhr Wild-Goalie Kaapo Kakhonen seinen achten Sieg in Folge ein - die bislang längste Siegesserie eines Torhüters in dieser Saison.



Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 1:5

Vancouver Canucks - Montrel Canadiens 1:5