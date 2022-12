Lesedauer: ca. 1 Minute

Beim 7:2-Auswärtssieg war es einmal mehr die große Connor McDavid-Show.

Mit drei Toren innerhalb von 71 Sekunden stellten die OIlers die Weichen früh im ersten Drittel auf Sieg. Zach Hyman in Überzahl, Klim Kostin und Verteidiger Darnell Nurse zu einer beruhigenden 3:0-Führung für die Gäste aus Alberta. Beim dritten Treffer ließ Connor McDavid die Scheibe für Nurse liegen, der mit einem platzierten Handgelenlschuss aus zentraler Position traf. Nach nicht einmal vier Spielminuten und drei Gegentreffern bei fünf Torschüssem der Oilers war der Arbetistag von Philipp Grubauer im Tor der Kraken beendet. Martin Jones übernahm, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Mit 7:2 fertigten die OIlers die Kraken am Ende ab. Sie mussten dabei ohne Leon Draisaitl auskommen, der wegen einer nicht näher benannten Verletzung passen musste. Es gab zunächst auch kein Update zu deren Art und Schwere.



Sein kongenialer Partner Connor McDavid erzielte in der Partie ein Tor selbst und bereitete vier weitere vor. Es war sein achtes Spiel mit fünf Zählern oder mehr - so viele hat unter den aktiven Spielern nur noch Pittsburghs Jewgeni Malkin. McDavid steht nun bei 72 Scorerpunkten aus 37 Spielen in dieser Saison. So schnell erreichten diese Marke zuletzt Mario Lemieux und Jaromir Jagr vor fast 30 Jahren.

Malkin verlor jedoch mit den Pittsburgh Penguins auf eigenem Eis mit 2:4 gegen die New Jersey Devils. Es war die vierte Niederlage der Pens in Folge. Den zehnten Sieg hintereinander feierten hingegen die Carolina Hurricanes mit einem 4:0-Heimerfolg gegen die Florida Panthers - Franchise-Rekord! Im vierten Spiel des Abends rupften die Nashville Predators die Anaheim Ducks mit 6:1.