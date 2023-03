Detroit Red Wings unterliegen knapp in Nashville

Die San Jose Sharks unterliegen im Keller-Duell mit den Columbus Blue Jackets und sind nun definitiv nicht in den Play Offs 2023 dabei.

Das kanadische Duell zwischen den Edmonton Oilers und den Ottawa Senators war für beide Mannschaften richtungsweisend. Durch den 6:3-Heimsieg kletterten die Oilers auf Rang 3 der Western Conference, während umgekehrt die Sens mit ihrer dritten Niederlage in Folge weiter an Boden verloren im Play Off-Rennen der Eastern Conference. Mit sechs Punkten Rückstand auf die New York Islanders, die im Moment den zweiten Wild Card-Platz belegen, aber zwei Spielen weniger haben die Sens noch alle Chancen auf eine Endrundenteilnahme, dürfen sich aber eine solche NIederlagenserie nicht mehr erlauben. Die Isles verloren mit 2:5 bei den Los Angeles Kings.



In der Partie erzielte Leon Draisaitl zwei Tore und schraubte sein Punktekonto damit auf 100 Zähler - in nur 66 Spielen. Das entspricht einem Schnitt von 1,5 Punkten pro Spiel! Der Kölner erzielte die zwischenzeitliche 2:1-Führung für die Oilers und stellte im Mitteldrittel auf 4:2 für die Westkanadier.

Auch Tim Stützle traf doppelt: Er glich gut eine Minute vor der ersten Sirene in Unterzahl der Sens aus und verkürzte im Schlussdrittel nochmals aus 3:5 aus Sicht der Gäste. Allerdings machte Connor McDavid in der Schlussphase mit dem Empty Netter den Deckel auf dieses Spiel.

Ebenfalls einen Dämpfer erhielten die Play Off-Hoffnungen der Detroit Red Wings: Moritz Seider unterlag mit seinem Team knapp mit 1:2 bei den Nashville Predators, die damit ihrerseits den Abstand auf die Winnipeg Jets verkürzten. Die Jets halten trotz ihrer 3:5-Niederlage bei den Carolina Hurricanes den letzten Endrundenplatz in der Western Conference.

Im Kellerduell der Liga unterlagen die San Jose Sharks mit 5:6 nach Verlängerung bei den Columbus Blue Jackets. Nico Sturm blieb in fast 16 Minuten Eiszeit ohne Punkt, ging aber mit einem Wert von +2 aus dem Spiel und gewann 65 Prozent seiner Anspiele. Mann des Abends war Johnny Gaudreau, der die Blaujacken fünf Punkte (zwei Tore, drei Assists) in der Partie erzielte und in der Schlussminute der Overtime auch für den Siegtreffer sorgte. Durch die Niederlage sind die Sharks nun auch rechnerisch aus dem Rennen um die Endrundenplätze gefallen.

Als erstes Team für die Play Offs qualifiziert hatten sich Anfang der Woche die Boston Bruins. Das haben sie offenbar ausgiebig gefeiert: Im Original Six-Duell bei den Chicago Blackhawks unterlagen sie mit 3:6. Nach drei 43 Minuten hatten die Braunbären noch mit 3:2 geführt. Doch nicht einmal eine Minute später glich Taylor Raddysh aus für die Gastgeber. Boris Katchouk legte drei Minuten später nach, ehe erneut Raddysh in Überzahl zur 5:3-Vorentschiedung traf. In der Schlussminute machte der junge Kanadier seinen ersten NHL-Hattrick mit dem Treffer ins leere Tor der Bruins perfekt.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 4:6

New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 1:4

Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 3:5

New York Rangers - Washington Capitals 5:3

Arizona Coyotes - Calgary Flames 4:3 (OT)

Vancouver Canucks - Dallas Stars 5:2