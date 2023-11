Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Edmonton Oilers sind damit Vorletzter in der ligaweiten Tabelle. Die Canucks punkteten im achten Spiel in Folge.

So langsam wird die sportliche Krise der Oilers besorgniserregend: Im westkanadischen Derby verloren sie bei den Vancouver Canucks klar mit 2:6. Es war bereits die dritte Niederlage des Teams von Leon Draisaitl gegen die Canucks in dieser Spielzeit - bei einer Tordifferenz von 6:18. Die Oilers liegen damit im ligaweiten Ranking auf dem vorletzten Platz vor den abgeschlagenen San Jose Sharks. Sie haben bereits neun Punkte Rückstand auf einen Play Off-Platz - ihnen fehlen also fünf Siege! Und das in der starken Pacific Division mit den Titelverteidigern aus Las Vegas und den wiedererstarkten Team aus Vancouver, Los Angeles und Anaheim, gegen die sie einen großen Teil ihrer Spiele austragen werden.

Leon Draisaitl erzielte in der Partie sein fünftes Saisontor zum zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer aus Sicht der Oilers, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Zudem bekam er im Schlussdrittel eine "Game Misconduct"-Strafe aufgebrummt.

In den anderen Partien der vergangenen Nacht ging es knapp zu: Die Toronto Maple Leafs gewannen mit 6:5 nach Verlängerung gegen ihren Dauerrivalen der letzten Jahre aus Tampa Bay. In einem turbulenten Spiel, in dem die "Bolts" nach einer 4:1-Führung im ersten Abschnitt bereits wie der sichere Sieger aussahen, erzielte Calle Järnkrök nach 46 Sekunden in der Overtime das entscheidende Tor. Ebenfalls in die Extraschicht ging das Spiel zwischen den Florida Panthers und den Columbus Blue Jackets. Hier setzten sich - nach den letztjährigen Play Offs beinahe schon erwartungsgemäß - die Raubkatzen aus dem Sunshine State mit 5:4 durch. Nick Cousins hatte in der Schlussminute der regulären Spielzeit bei gezogenem Torwart für die Panthers ausgeglichen, Carter Verhaeghes Treffer nach 86 Sekunden in der Verlängerung entschied das Spiel.

Die Boston Bruins siegten knapp mit 3:2 gegen die Dallas Stars. Kapitän Brad Marchand sorgte mit seinem Überzahltor zur 3:1-Führung nach 50 Minuten für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste aus Massachuesetts, in der Schlussminute konnte Joe Pavelski nur noch verkürzen für die Texaner.