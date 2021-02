Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Arizona Coyotes gleichen in letzter Sekunde aus und gewinnen im Shootout, die New York Islanders mit historischem Sieg gegen die Rangers.

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 1:3

Die Edmonton Oilers erzielten alle vier Tore in diesem Spiel: Zunächst fälschte Adam Larsson nach 25 Minuten einen Schuss ins eigene Tor ab. Das Tor wurde Jevgeni Dadonov zugeschrieben. Zehn Minuten darauf glich Leon Draisaitl auf Zuspiel von Dominik Kahun aus. Im Schlusssabschnitt feierte Tyler Ennis zunächst seine Torpremiere in dieser Spielzeit, ehe Josh Archibald mit dem Empty Netter 70 Sekunden vor dem Ende alles klar machte für die Oilers. Das Team aus Alberta hat nun wieder eine ausgeglichene Bilanz.



Beim nächsten Versuch, wieder ein Auswärtsspiel in Ottawa, eine positive Bilanz zu erreichen, müssen die Oilers jedoch auf Zack Kassian verzichten. Der Tough Guy des Teams verletzte sich bei einem Fight mit Ottawas Erik Gudbranson. Nach seiner Major-Strafe kam er zwar nochmals für eine Schicht auf das Eis zurück, musste dann aber für den Rest des Spiels passen. Bei den Senators konnte Tim Stützle keine großen Akzente setzen.



New York Rangers - New York Islanders 0:2



Einen in zweierlei Hinsicht historischen Sieg feierten die Islanders im Madison Square Garden: Der 2:0-Ausswärtssieg war der 850. Sieg von Barry Trotz als Trainer in der NHL. Damit zog er in der ewigen Rangliste der Coaches an Ken Hitchcock vorbei auf Rang drei. Zudem ist Isles-Goalie Semyon Varlamov der erste in der Geschichte der Franchise, der in einer Saison zwei Shutouts im Stadtderby gegen die Rangres feierte. Varlamov parierte 30 Schüsse, die Tore erzielten Casey Cizikas und Matt Martin mit einem Doppelschlag innnerhalb von 125 Sekunden im Schlussdrittel.



Arizona Coyotes - St. Luis Blues 4:3



Dreimal führten die Blues in Arizona, dennoch gewannen die Coyotes im Shootout. Clayton Keller glich in Überzahl in allerletzter Sekunde aus - es war der bislang späteste Ausgleichstreffer dieser Spielzeit. Die Verlängerung brachte keinen Sieger, so musste das Penaltyschießen entscheiden. Christian Dvorak sicherte mit seinem Treffer als letzter Schütze seinem Team den nicht mehr für möglich gehaltenen Heimsieg. Entscheidenden Anteil daran hatte Coyotes-Goalie Darcy Kuemper der 40 Schüsse abwehrte.



Die weiteren Spiele der vergangenene Nacht im Überblick:



Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 1:4

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 3:1

Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 3:2