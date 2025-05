Lesedauer: ca. 2 Minuten

Wieder holen die Oilers einen Rückstand auf und gewinnen auch das zweite Spiel bei den Vegas Golden Knights.

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 4:5 (OT - 1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Serienstand: 0:2

Jackpot für Leon Draisaitl in Las Vegas: Nach 15 Minuten der ersten Verlängerung traf er zur Entscheidung für die Edmonton Oilers, die damit auch das zweite Auswärtsspiel zum Serienauftakt gewannen. Sie haben nun die Möglichkeit, sich mit zwei Heimsiegen ins Conference-Finale zu sweepen.

Was die Oilers in diesem Jahr auszeichnet und zu einem ernsthaften Anwärter auf den Stanley Cup macht, ist die außergewöhnliche Resilienz: Auch im sechsten Spiel hintereinander gerieten sie zunächst in Rückstand, drehten dann aber das Spiel zu ihren Gunsten.

Victor Olofsson traf im ersten Drittel in Überzahl zur Führung für die Hausherren. Im Mittelabschnitt drehten die Oilers mit drei Toren in knapp sechs Minuten die Partie. Jake Walman und Vasily Podkolzin erzielten jeweils ihren ersten Treffer in diesen Playoffs, Darnell Nurse stellte nach gut 37 Minuten auf 3:1 für die Gäste aus Alberta.

Doch nur 53 Sekunden später verkürzte William Karlsson für die Golden Knights. Nach 112 Sekunden im Schlussabschnitt stellte Evander Kane, der seit seinem Comeback nach langer Verletzungspause ein wichtiger Faktor im Spiel der Oilers ist, den alten Abstand wieder her. Doch der Meister von 2023 gab sich noch nicht geschlagen: Erneut Victor Olofsson in Überzahl und schließlich Alex Pietrangelo glichen die Partie auf 4:4 aus.

So ging es in die Verlängerung, in der die Oilers mit 10:7 Torschüssen das aktivere Team waren. Dabei profitierten sie von einer großen Strafe gegen die Hausherren - hatten allerdings Pech, als Connor McDavid und Zach Hyman jeweils am Gestänge scheiterten. Der große Moment kam nach einem unterbundenen Konter der Gastgeber: Die Oilers spielten die Scheibe über die Rundung aus der eigenen Zone. Corey Perry gab sie an der Bande per Drop Pass an Connor McDavid weiter, der sofort Fahrt aufnahm, Jack Eichel düpierte und dadurch eine Zwei-gegen-Eins-Situation kreierte. Seinen Querpass verwertete Leon Draisaitl aus kurzer Distanz und sicherte seinem Team die 2:0-Serienführung.

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Serienstand: 1:1

Torwart Logan Thompson und Stürmer Tom Wilson waren die Schlüsselspieler beim 3:1-Heimsieg der Washington Capitals gegen die Carolina Hurricanes, mit der die US-Hauptstädter die Serie ausglichen. Wilson bereitete den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung der Gastgeber vor, exakt eine Minute vor dem Ende machte er mit dem Empty Netter den Deckel auf diese Partie. Thompson wurde insbesondere im Schlussdrittel, als er 16 von 17 Schüssen der Canes parierte, zum Fels in der Brandung.

Die Carolina Hurricanes haben nun mit zwei Heimspielen die Möglichkeit, sich in eine sehr gute Position zu bringen.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅