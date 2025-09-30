Der Kölner über Finalniederlage, Olympia und die neue Saison

Leon Draisaitl: "Jeden Teil meines Spiels um 1% verbessern"

30.09.2025, 10:09 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Knapp eine Woche vor dem Start der neuen NHL-Saison stand der deutsche Superstar Hockeyweb in einer Medienrunde Rede und Antwort.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl zeigte sich am Montag kurz vor dem Saisonstart in einer Medienrunde aufgeräumt und mit reflektiertem Blick. Nach zwei langen Spielzeiten, die knapp im Finale verloren wurden, ist sein persönlicher Anspruch in allen Bereichen des Spiels besser zu werden noch weiter gewachsen prägt seine Motivation für die Zukunft. Mit dem Ziel erneut um den Stanley Cup zu kämpfen und erstmals an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen geht der 29-jährige bestbezahlte Eishockeyspieler der Welt in eine äußerst interessante Spielzeit 2025/26.

„Es schmerzt natürlich, wenn man zwei Mal so nah dran war und im Stanley Cup-Finale gescheitert ist,“ stellt Draisaitl zur erneuten Final-Niederlage mit den Edmonton Oilers gegen die Florida Panthers fest. Allerdings sieht er rückblickend einen Unterschied zwischen den beiden Niederlagen: „Vor zwei Jahren waren wir näher dran und es hätte unser Jahr sein können. Dieses Jahr war Florida einfach besser und tiefer besetzt als wir.“

Zur Frage wie man in der neuen Saison den Titel gewinnen kann, antwortete er: „Das ist noch sehr weit hin. Wir müssen erstmal wieder mit den vielen neuen Jungs im Team unsere Identität finden. Die Identität muss man jede Saison neu finden. Das müssen alle Teams. Wir hoffen am Ende wieder dort zu stehen und dann hoffentlich mit dem besseren Ende für uns.“

Ausgestattet mit einem neuen Achtjahresvertrag und einem jährlichen Gehalt von 14 Millionen US-Dollar startet der 29-Jähriger als bestbezahlter Eishockeyprofi in die neue Saison. „Das macht einem natürlich Druck. Es ist Druck meine Leistung weiter auf diesem hohen Niveau Jahr für Jahr zu liefern und meinem Arbeitgeber das zurückzugeben, was er mir zahlt. Aber nichts auf der Welt macht mir mehr Druck als ich mir selbst. Daran wird sich niemals etwas ändern.“

„Die Vorfreude endlich erstmals teilnehmen zu dürfen ist riesig. Das ist mit das Größte was man als Sportler und speziell als Eishockeyspieler erleben darf“, äußerte sich Draisaitl zu der Bedeutung der Olympischen Winterspiele 2026, die im kommenden Februar in Italien stattfinden. „Das ist natürlich ein Thema in unserer Kabine und alle freuen sich darauf. Die Kanadier können sich definitiv nicht vorstellen, dass sie das Turnier nicht gewinnen. Die Jungs freuen sich auf etwas ganz Neues und alles, was zu Olympia gehört. Viele nehmen erstmals daran teil“. Auf die Frage, ob er wegen Olympia Änderungen in der Saisonvorbereitung vorgenommen hat, ließ er verlauten: „Nein, ich habe mich ganz normal wie immer vorbereitet. Allerdings ist es dann mit dem Highlight im Februar eine andere Situation. Die Anspannung steigt und es werden intensive Spiele.“

Ob er sich denn Tipps zu Olympia von seinem Vater Peter Draisaitl eingeholt hat, meinte er: „Er sagt es ist das Besonderste, was er als Sportler erlebt hat und man es genießen solle, da man nie weiß, wie oft man diese Gelegenheit bekommt.“

Auf die Frage, ob er in diesen Sommer besonderes Augenmerk auf die Verbesserung einer Fähigkeit in seinem Spiel gelegt hat, betonte er: „Das komplette Spiel. Keine genaue Kleinigkeit. Ich möchte mein defensives Spiel weiter verbessern und den nächsten Schritt gehen. Mein Ziel ist es mich in jedem Teil meines Spiels um 1% verbessern.“

Zu der Nachfrage, ob das Leben für ihn als Eishockeystar immer noch ein Traum ist, meinte er: „Ein Traum ist es nicht mehr. Ich habe mich in der Gruppe der besten Spieler etabliert. Mich überrascht es nicht, denn ich weiß wie viel Arbeit, Leidenschaft und Liebe ich in diesen Sport investiere.“

"Sammy hat richtig gutes Eishockey gespielt und vielen Leuten die Augen geöffnet wie gut er Eishockey spielt," sprach er über Teamkollege Josh Samanski, der von DEL-Klub Straubing Tigers den Sprung nach Übersee wagte. "Die General Manager und Trainer sind von ihm begeistert. Aber es geht nicht darum, dass er es sofort in den Kader schafft, sondern Schritt für Schritt geht und die Verantwortlichen mit weiter konstanten Leistungen aufmerksam macht." Draisaitl ist von Samanski und David Lewandowski überzeugt. "Ich habe viel Zeit mit denen beiden in den vergangenen Tagen verbracht. Es sind beides super Jungs und die Leute im Managament haben das gesehen und gemerkt. David ist noch sehr jung und sammelt hier wichtige Erfahrung. Wenn sie sich so weiterentwickeln und hart an sich arbeiten, haben beide haben gute Chancen irgenwann in der NHL zu spielen.

Auch über Marco Sturm, neuer Cheftrainer der Boston Bruins, hat Draisaitl eine sehr überzeugende Meinung: " Marco ist überragend für das deutsche Eishockey. Er ist ein ganz ganz feiner Mensch und ich habe ihn total gerne. Er ist großartig, hat sich das als sehr guter Trainer total verdient und Boston hat mit ihm alles, um bald wieder in die Playoffs zurückzukehren."