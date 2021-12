Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Topscorer der Liga befindet sich in einer unglaublichen Verfassung und verdient sich damit die Auszeichnung zum Spieler des Monats. Torhüter Jack Campbell von den Toronto Maple Leafs und Colorados Nazem Kadri landen dahinter.

Der deutsche Superstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers verdiente sich mit unglaublichen Werten die Auszeichnung zum Spieler des Monats November. Mit 15 Toren, 27 Punkten, acht Überzahltoren, elf Punkten in Überzahl und vier Siegtoren in 13 Partien, führte der Kölner die Liga in allen diesen Kategorien an. Er hatte erheblichen Anteil an der starken Bilanz seine Teams im November von neun Siegen und nur vier Niederlagen. Der Mittelstürmer scorte in zehn der 13 Partien und punktete dabei in neun Spielen mindestens doppelt. Insgesamt liegt die Ausbeute des 26-Jährigen nach 20 Saisonspielen bei 40 Scorerpunkten (20 Tore, 20 Vorlagen) womit er die Liga bei den Topscorern und Torjägern anführt. Er ist damit erst der siebte Spieler in der Geschichte, dem mindestens 40 Punkte in den ersten 20 Partien der Saison gelangen. Zuletzt schaffte das Legende Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) in der Spielzeit 1995-96. Draisaitl führt zudem die Liga mit zehn Überzahltoren und sechs Siegtoren an. Auf Platz zwei bei der Wahl zum Spieler des Monats November landete Torhüter Jack Campbell (Toronto Maple Leafs) mit 1,27 Gegentoren pro Spiel, einer Fangquote von 95,9 Prozent und neun Siegen aus elf Spielen. Den dritten Rang ergatterte Stürmer Nazem Kadri (Colorado Avalanche) mit 21 Scorerpunkten (vier Tore, 17 Vorlagen) in zehn Partien.