​Wie gemeldet ist seit dieser Nacht die reguläre Saison in der National Hockey League auch offiziell beendet – die Saison wird mit 24er-Play-off-offs frühestens im Juli fortgesetzt. Der Tabellenstand vom Zeitpunkt der Unterbrechung der Saison aufgrund der Corona-Pandemie am 12. März ist damit final, erweitert durch einen Punktquotienten. Klar ist damit auch: Der Gewinner der Art Ross Trophy für den Topscorer der regulären Saison steht fest – es ist Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers.

Der gebürtige Kölner hat in 71 Spielen 43 Tore und 67 Vorlagen erzielt und kommt damit auf 110 Scorerpunkte. Das sind fünf mehr in der Vorsaison, als er aber alle 82 Saisonspiele absolviert hatte. Draisaitl, der 2014 an dritter Stelle von Edmonton gedraftet worden war, landet damit an erster Stelle vor seinem Teamkollegen Connor McDavid mit 97 Punkten. McDavid hat zwar nur 64 Spiele absolvieren können, doch auch im Punkteschnitt ist Draisaitl besser als sein Mannschaftskollege. Draisaitl ist der einzige Spieler in dieser Saison mit einem dreistelligen Scorerwert. Der 24-Jährige ist der erste Deutsche, der die Art Ross Trophy gewinnt.



Hinter den beiden Oilers-Spielern liegen Artemi Panarin (New York Rangers) und David Pastrnak (Boston Bruins) mit jeweils 95 Zählern. Draisaitl ist zudem auch bester Vorlagengeber der NHL in dieser Saison. Beste Torschützen wurden David Patrnak und Alexander Ovechkin (Washington Capitals) mit jeweils 48 Treffern.



Leon Draisaitl trifft mit den Edmonton Oilers voraussichtlich ab Juli in der neuen Play-off-Qualifikationsrunde in einer Best-of-Five-Serie auf die Chicago Blackhawks.