Lesedauer: ca. 2 Minuten

In Spiel 5 der Serie zwischen den Dallas Stars und den Vegas Golden Knights landen die Texaner - auch wegen eines erneut undisziplinierten Vegas-Verteidigers - den ersten Heimsieg.

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4:3

Playoff-Stand: 4:1

Die Edmonton Oilers sind mit einem starken Auftritt auf eigenem Eis gegen die Los Angeles Kings in die zweite Runde eingezogen. Leon Draisaitl erzielte in der Partie zwei wichtige Tore: Im Powerplay traf er - nach Videobeweis - zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich, bei einer gerade abgelaufenen Strafe gegen Pierre-Luc Dubois brachte er seine Mannschaft wieder in Führung. Und wer sonst als Tormaschine Zach Hyman hätte mit seinem Treffer zum 4:2 für die Kanadier nach 39 Minuten den Sack zumachen sollen?

Die Kings warfen natürlich alles nach vorne und nahmen nach Adrian Kempes Anschlusstreffer nach gut 58 Minuten ihren Torwart vom Eis für den zusätzlichen Angreifer, konnten den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen. Die Kalifornier verteilten zwar 57 Hits, gaben aber nur 21 Torschüsse ab, zudem blockten die Oilers ihrerseits 22 Versuche der Gäste.

Leon Draisaitl (10) und Connor McDavid (12) haben in den fünf Partien dieser Serie zusammen 22 Scorerpunkte erzielt - die "Big Guys" haben also abgeliefert und können jetzt ein bisschen pausieren und auf ihren Gegner in der zweiten Runde warten. Dieser wird in der Serie zwischen den Vancouver Canucks und den Nashville Predators ermittelt. Die Westkanadier führen in der Serie mit 3:2, müssen das sechste Spiel aber in Tennessee absolvieren.

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3:2

Playoff-Stand: 3:2



Vier Spiele, vier Auswärtssiege - diese Serie unterbrachen die Dallas Stars mit dem 3:2-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen den amtierenden Meister aus Las Vegas. Entscheidend dabei: eine ganz wichtige Parade von Stars-Torwart Jake Oettinger, der beim Stand von 2:2 einen Alleingang von Chandler Stephenson im Spagat mit dem rechten Schoner stoppte. Und dann war es wieder einmal Alex Pietrangelo, der seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies: In einem Zweikampf mit Tyler Seguin verlor er - wohl auch wegen eines vorherigen überharten Hits von Seguin gegen Vegas' Shea Theodore - die Beherrschung und schwang dem Angreifer der Stars seine rechte Hand ins Gesicht. Seguin blutete leicht, weswegen zunächst eine große Strafe gegen Pietrangelo ausgesprochen wurde. Es wurden nach Prüfung der Szene "nur" zwei Minuten. Die reichten den Stars jedoch, um durch Jason Robertson nach gut 37 Minuten das letztlich entscheidende Tor zu erzielen.

Auch im vierten Spiel war es eine Strafe gegen Pietrangelo, die den Stars einen Boost verlieh: Der Verteidiger fing sich eine Roughing-Strafe gegen Stars-Stürmer Roope Hintz ein, das daraus resultierende Powerplay nutzten die Texaner zum 2:2-Ausgleich und gewannen das Spiel am Ende mit 4:2. Und besonders deutschen Fans wird aus den letztjährigen Playoffs noch sein Stockschlag gegen Leon Draisaitl in Erinnerung sein, der sogar eine Sperre für den zweimaligen Stanley Cup-Gewinner nach sich zog. Diese blieb insofern folgenlos, als die Golden Knights die Serie gegen die Oilers mit 4:2 gewannen.

Dieses Jahr sind die Vorzeichen gegen die Dallas Stars aber andere: Der Titelverteidiger liegt in einer extrem engen Serie mit 2:3 zurück und muss nun auf eigenem Eis unbedingt gewinnen, um ein siebtes Spiel zu erzwingen, das aber in Dallas stattfinden würde.

