Leon Draisaitl erzielt 400. Karrieretreffer bei Oilers-Niederlage

09.10.2025, 09:54 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Während Edmonton trotz 3:0-Führung den Sieg noch aus der Hand gibt, gewinnt Boston dank einer starken Abwehrleistung.

Edmonton Oilers – Calgary Flames 3:4 n. P. (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Das traditionsreiche „Battle of Alberta“ ging in einem packenden Duell mit 4:3 nach Penaltyschießen an die Calgary Flames. Edmonton startete stark und führte nach Toren von Ryan Nugent-Hopkins und Andrew Mangiapane nach dem ersten Abschnitt mit 2:0.

Superstar Leon Draisaitl baute mit seinem 400. Karrieretreffer den Vorsprung auf 3:0 aus. Diesen Meilenstein erreichte der 29-jährige Kölner erst als 111. Spieler der NHL-Geschichte und unter den noch aktiven Akteuren ist er der elfte, der mindestens 400 Tore in seiner Laufbahn erzielte.

Calgary kämpfte sich jedoch durch den ersten Treffer des NHL-Debütanten Matvei Gridin und einem Überzahltor von Connor Zary innerhalb von 127 Sekunden noch vor der zweiten Pause zurück in die Partie. Nur 40 Sekunden waren im Schlussdrittel gespielt, als Blake Coleman die Aufholjagd der Flames perfekt machte und auf 3:3 stellte. Im dramatischen Shootout sollte erst der achte Durchgang die Entscheidung bringen. Draisaitl verwandelte als einziger Oilers-Schütze seinen Versuch, während für Calgary zunächst nur Morgan Frost traf. Nazem Kadri netzte dann aber zum entscheidenden Sieg für die Flames ein, bei denen Goalie Dustin Wolf mit 32 Paraden glänzte.

Washington Capitals - Boston Bruins 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Marco Sturm gewann am Mittwoch sein NHL-Trainerdebüt mit den Boston Bruins gegen die Washington Capitals in der Capital One Arena.

„Es fühlt sich großartig an. Ich bin erschöpft“, sagte Sturm nach der Partie. „Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe und einen Auswärtssieg an einem so schwierigen Ort wie hier zu holen, ist noch besser. Und außerdem haben wir größtenteils genau das gespielt, woran wir gearbeitet haben, genau so, wie ich es wollte.“

David Pastrnak führte sein Team beim 3:1-Erfolg mit einem Tor und zwei Vorlagen zum knappen Auswärtssieg. Der tschechische Superstar eröffnete im zweiten Drittel den Torreigen, ehe Tom Wilson im Schlussabschnitt den Ausgleich für die Capitals erzielte. Die Antwort der Bruins ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Elias Lindholm brachte Boston im Powerplay nur elf Sekunden später erneut in Führung. Morgan Geekie sorgte in der Schlussminute mit einem Empty-Net-Goal für die Entscheidung. Neben Pastrnak avancierte Bruins-Schlussmann Jeremy Swayman mit 35 Saves zum Matchwinner.

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Die Toronto Maple Leafs feierten zum Saisonauftakt einen 5:2-Heimerfolg gegen die Montreal Canadiens. Bobby McMann brachte die Leafs exakt nach einer Minute in Führung, ehe Oliver Kapanen (6.) mit seinem ersten NHL-Tor für die Gäste noch im ersten Drittel ausglich. Nach dem erneuten Rückstand durch Zack Bolduc zu Beginn des zweiten Drittels sorgte Calle Järnkrok kurz darauf für das 2:2. Im spannenden Schlussabschnitt traf Morgan Rielly zur 3:2-Führung der Leafs. Als Montreal alles auf eine Karte setzte und Torhüter Sam Montembeault zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, entschieden William Nylander und Auston Matthews jeweils mit einem Treffer ins leere Tor die Partie. Nylander war mit einem Tor und zwei Assists der überragende Mann des Abends, während Torhüter Anthony Stolarz mit 29 Paraden überzeugte.

Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings 5:6 n.P. (0:2, 3:1, 2:2, 0:0, 0:1)

In einem offensiven Spektakel mussten sich die Vegas Golden Knights den Los Angeles Kings mit 5:6 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Andrei Kuzmenko und Quinton Byfield sorgten im ersten Drittel für eine 2:0-Führung der Kings, doch Pavel Dorofeyev glich mit einem Hattrick bei einem weiteren Gegentor im zweiten Abschnitt die Partie auf 3:3 aus. Jack Eichel, der kurz vor der Partie einen neuen Achtjahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt von 13,5 Millionen US-Dollar unterzeichnete, und Ivan Berbashev brachten Vegas erstmals mit 5:3 in Front. Doch Trevor Moore in Unterzahl und Brandt Clarke glichen noch zum 5:5 aus. Im Shootout bewiesen die Kalifornier dann die besseren Nerven und Trevor Moore sorgte für den Extrapunkt. Neben Hattrick-Schütze Dorofeyev gehörte Eichel mit einem Tor und drei Assists zu den auffälligsten Akteuren und Top-Neuzugang Mitchell Marner steuerte für Vegas zwei Vorlagen bei.