Die NHL am Dienstag

Leon Draisaitl beendet mit Edmonton die Siegesserie von Utah und JJ Peterka

Lesedauer: 3 Minuten
Bild von Timo Helfrich
TIMO HELFRICH
Redakteur
Leon Draisaitl im Trikot der Edmonton Oilers.
Leon Draisaitl im Trikot der Edmonton Oilers. (Foto: dpa/picture alliance/Associated Press)

Am Dienstag war Großkampftag in der NHL, da alle 32 Mannschaften im Einsatz waren.

Leon Draisaitl steuerte ein Tor und eine Vorlage dem 6:3-Erfolg seiner Edmonton Oilers gegen die Utah Mammoth bei. Für Draisaitl war es sein achter Saisontreffer und baute sein Punktekonto auf 13 Zähler aus. JJ Peterka erzielte mit seinem vierten Saisontor das zwischenzeitliche 2:0 für Utah, musste jedoch am Ende erstmals nach zuvor sieben Siegen wieder als Verlierer vom Eis gehen. 

Für Tim Stützle gab es mit den Ottawa Senators trotz eines eigenen Treffers und einer Vorlage eine 3:7-Schlappe gegen die Chicago Blackhawks, bei denen Superstar Connor Bedard mit seinem ersten Karriere-Hattrick und einer Vorlage überragte. 

Einen 5:2-Sieg durfte hingegen Moritz Seider (eine Vorlage) mit den Detroit Red Wings bei den St. Louis Blues feiern und Marco Sturm, Head-Coach der Boston Bruins, bejubelte einen 5:2-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen die New York Islanders. Im bereits dritten Einsatz innerhalb der letzten vier Tage gab es für Lukas Reichel (vier Torschüsse, Bestwert seines Teams) mit seinem neuen Team Vancouver Canucks ein 0:2 gegen die New York Rangers. Nicht zum Einsatz kam Nationaltorhüter Philipp Grubauer, der das 3:4 nach Verlängerung seiner Seattle Kraken gegen die Montreal Canadiens von der Bank aus verfolgte. 

Die längste aktuelle Siegesserie der NHL endete für die New Jersey Devils nach acht Spielen mit einem krachenden 4:8 gegen die Colorado. Avs-Stürmer Victor Olofsson war mit einem Hattrick und zwei Vorlagen bester Spieler der Partie. 

Die Ergebnisse von Dienstag, 28.10.25 in der Übersicht:

Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 3:2 n.P. (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Chicago Blackhawks – Ottawa Senators 7:3 (3:0, 1:3, 3:0)

Seattle Kraken – Montreal Canadiens 3:4 n.V. (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Boston Bruins – New York Islanders 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets 3:4 n.V. (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Florida Panthers – Anaheim Ducks 2:3 n.P. (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

St. Louis Blues – Detroit Red Wings 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Nashville Predators – Tampa Bay Lightning 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Dallas  Stars – Washington Capitals 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Edmonton Oilers – Utah Mammoth 6:3 (0:2, 5:1, 1:0)

Toronto Maple Leafs – Calgary Flames 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 3:6 (1:2, 1:0, 1:4)

Minnesota Wild  – Winnipeg Jets 3:4 n.V. (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Colorado Avalanche – New Jersey Devils 8:4 (2:0, 4:4, 2:0)

Vancouver Canucks – New York Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

San Jose Sharks – Los Angeles Kings 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

