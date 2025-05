Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die NHL hat am Donnerstag mit Leon Draisaitl, Connor Hellebuyck und Nikita Kucherov die Finalisten für die Hart Memorial Trophy bekanntgegeben.

Die Auszeichnung wird jährlich von der Professional Hockey Writers Association an den wertvollsten NHL-Spieler seines Teams verliehen. Der Gewinner wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Obwohl Draisaitl verletzungsbedingt nur 71 Spiele für die Edmonton Oilers bestreiten konnte, führte er die Liga mit 52 Toren an und belegte mit 106 Punkten den dritten Platz der Topscorerwertung. Zudem erreichte er mit einem Plus-Minus-Wert von +32 eine neue persönliche Bestleistung. Es war das vierte Mal in sieben Spielzeiten, dass er mindestens 50 Tore erzielte, und die vierte Saison in Folge, in der er mindestens 100 Zähler markierte. Der 29-jährige Kölner belegte den zweiten Platz bei Punkten pro Spiel (1,49) und Toren bei gleicher Spielstärke (36), den geteilten zweiten Platz bei Powerplay-Toren (16), den vierten Platz bei Punkten bei gleicher Spielstärke (73), den ersten Platz bei Overtime-Toren (sechs) und den geteilten ersten Platz bei Siegtoren (elf).

Er hatte in dieser Saison eine Punkteserie über 14 Partien und eine über 18 Spiele und blieb lediglich in elf Partien ohne Punkt. Er traf außerdem in zehn Spielen doppelt.

Draisaitl gehört zum zweiten Mal zu den Finalisten auf die Hart Trophy, nachdem er diese bereits in der Saison 2019/20 gewann.

Daneben ist Torhüter Connor Hellebuyck von den Winnipeg Jets ein weiterer Finalist. Er hatte eine Bilanz von 47 Siegen aus 63 Spielen, führte die Liga beim Gegentorschnitt (2,00) und Shutouts (acht) an und belegte bei der Fangquote (0,925) den zweiten Platz unter den Torhütern mit mindestens 25 Einsätzen.

Der 31-Jährige gewann außerdem die William M. Jennings Trophy, weil er den Jets half, in der regulären Saison mit 191 Gegentoren (einschließlich der entscheidenden Tore im Shootout) den niedrigsten Wert der NHL zuzulassen. Zudem ist er bereits für die Vezina Trophy nominiert, die der beste Torhüter der Liga verliehen bekommt. Winnipeg kassierte im Schnitt 2,32 Gegentore pro Spiel und gewann die Presidents' Trophy als Team mit der besten Bilanz der regulären Saison (56-22-4).

Nikita Kucherov, der dritte Finalist, von den Tampa Bay Lightning ist zum zweiten Mal in Folge der Topscorer der NHL mit 121 Punkten (37 Tore, 84 Assists) in 78 Spielen. Der 31-jährige Stürmer ist bereits zum dritten Mal der punktbeste Akteur der NHL (ebenfalls 2018/19). Er ist dreimaliger Hart-Finalist, wurde in der vergangenen Saison Zweiter und gewann die Auszeichnung 2018/19. Am Mittwoch wurde Kucherov als Finalist für den Ted Lindsay Award (herausragendster Spieler der NHL laut Wahl der NHL Players' Association) nominiert.

Die übrigen Finalisten der NHL Awards werden im Laufe der nächsten Wochen bekannt gegeben. Weiter geht es am heutigen Freitag mit der Verleihung der Bill Masterton Memorial Trophy (Beharrlichkeit), der Frank J. Selke Trophy (bester defensiver Stürmer), des Jack Adams Award (bester Trainer) und der Lady Byng Memorial Trophy (gentlemanhaftes Spiel).



