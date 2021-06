Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Vegas Golden Knights durften sich in Spiel 4 auf den eigentlichen Backup-Goalie Robin Lehner verlassen und schaffen dadurch den 2:2-Serienausgleich.

Montreal Canadiens – Vegas Golden Knights 1:2 n.V. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Vegas-Torhüter Robin Lehner stand erst zum zweiten Mal in den diesjährigen Playoffs im Kasten, nachdem er in Spiel 1 der zweiten Runde beim 1:7 gegen Colorado sieben Treffer kassierte. Doch der 29-jährige Schwede zeigte sich gut erholt, strahlte enorme viel Ruhe aus und avancierte mit 27 Paraden zum Matchwinner für die Golden Knights. Tore waren bis kurz vor der zweiten Pause Mangelware. Doch in der 39. Minute spielte Nick Suzuki einen sehenswerten Pass über die halbe Eisfläche auf den durchgestarteten Paul Byron, der per Alleingang in den linken Winkel unhaltbar die 1:0-Führung für Montreal erzielte. Diesen Vorsprung verteidigten die Kanadier im Schlussabschnitt zunächst gut und ließen Vegas nur zu wenigen guten Einschussmöglichkeiten kommen. Doch in der 51. Spielminute sollten sich die Mannen aus der Casinostadt mit dem Ausgleich belohnen. William Karlsson behauptete die Scheibe tief in der Angriffszone und spielte von hinter dem Tor einen schönen Pass an den rechten Bullykreis auf Brayden McNabb, der per Direktschuss unter dem Arm von Habs-Keeper Carey Price (19 Paraden) hindurch zum 1:1 vollendete. Die größte Chance auf den Sieg in der regulären Spielzeit hatte Canadiens-Rookie Cole Caufield knappe sieben Minute vor Ende, als dieser alleine auf Lehner zusteuerte, der Schlussmann jedoch glänzend mit den Schonern den Tunnel verhinderte. Da keinem Team ein weiteres Tor gelingen sollte, musste die Entscheidung in der Overtime fallen. Nach nur 1:18 Minute sollte hier die Entscheidung zugunsten der Golden Knights fallen. Montreal konnte den Puck nicht aus der eigenen Zone klären, Ex-Canadien Max Pacioretty spielte scharf vor das Tor und Nicolas Roy staubte im zweiten Versuch zum vielumjubelten Siegtor ab. „Das ist unglaublich“, sagte der aus Amos in Quebec stammende Roy, dessen Familie zu den 3.500 anwesenden Zuschauern im Stadion gehörte. „Ich habe immer davon geträumt im Bell Centre ein Tor zu erzielen. Es in der Overtime zu schaffen und dann noch in der Halbfinalserie, macht es noch besser.“ Somit kehrt die Serie mit einem Stand von 2:2 zurück nach Vegas, wo Spiel 5 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattfindet.