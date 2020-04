Lesedauer: ca. 1 Minute

Ob Bad Tölz oder Nashville - der deutsche Verteidiger der Nashville Predators "Korbi" Holzer ist im Eishockeysport schon ordentlich herum gekommen. In unserem Livestream erzählte er viel über die Stadien der NHL, seine Karriere in Übersee und zeigt seine Verbundenheit zu seiner Heimat in Bayern. Hört rein!

Am vergangenen Freitag war es wieder soweit: Wir durften wieder einen Gast des spielenden Personals begrüßen, dem wir sowie die Zuschauer im Gespräch mit unseren Fragen konfrontierten.



Der gebürtige Münchner „Korbi“ Holzer war in unserem Instagram-Livestream zu Gast und bewies einmal mehr, wie redselig ein Bayer doch sein kann. Dabei kennt Holzer Hockeyweb bereits: Bereits 2016 besuchte die Hockeyweb-Redaktion den damaligen Spieler der Anaheim Ducks in Kalifornien.

So herrschte im Livestream auf Instagram am vergangenen Freitag erneut NHL-Feeling, nachdem bereits Moritz Seider vor zwei Wochen unser Gast war! Der Verteidiger der Nashville Predators und Rechtsschütze, der von den Toronto Maple Leafs 2006 gedraftet wurde und über Anaheim nun in der Stadt der „Country-Musik“ gelandet ist, stand gegenüber uns Rede und Antwort im Hinblick auf seine bisherige Karriere, seine Förderer, die NHL-Stadien und beweist, warum der Bayer seine Heimat gegen kein anderes Land der Welt eintauschen würde. Außerdem spricht Holzer über seine Rolle als Verteidiger in Übersee und stellt klar dar: Schüsse zu blocken macht genauso viel Spaß wie Toreschießen!

Im Video findet ihr den Livestream vom vergangenen Freitag schaut rein!