Lesedauer: ca. 1 Minute

Im Gegenzug für eine Sublizenz an den US Open im Tennis lässt Rechteinhaber Sky den Online-Sender Sportdeutschland.TV an seinem NHL-Portfolio partizipieren. Damit baut Sportdeutschland sein Eishockey-Angebot neben der DEL, DEL2, Champions Hockey League sowie der Eishockey-WM weiter aus.

Sportdeutschland.TV erweitert dank der Distributionspartnerschaft mit Sky sein Pay-per-View-Angebot im Eishockey. So werden ab der Saison 2024/25 die Live-Übertragungen von Sky Sport der National Hockey League (NHL) auf Sportdeutschland.TV als Pay-per-View-Angebot abgebildet. Insgesamt umfasst das Angebot 300 NHL Spiele pro Saison inklusive Playoffs und der Stanley Cup Finals.



Björn Beinhauer, CEO bei DOSB New Media: „Es freut mich sehr, dass wir mit Sky Deutschland den nächsten großen Player für eine strategische Partnerschaft gewinnen konnten. Wir ergänzen uns bei den Themen US Open Tennis und NHL perfekt. Durch unser Pay per View und Streaming Pass Modell bringen wir den Fans die absoluten Stars wie Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev bei den US Open, sowie Leon Draisaitl oder Connor McDavid in der NHL ganz einfach in ihre Wohnzimmer und auf ihre Mobil Geräte. Unser flexibles Angebot erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dies nun neben der DEL, der DEL2, sowie der Champions Hockey League und der Eishockey-WM auch für die NHL anbieten können.“