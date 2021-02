Lesedauer: ca. 1 Minute

Nachdem die letzten fünf Spiele der Avalanche wegen des COVID-19-Protokolls verschoben wurden, konnte das Team um Philipp Grubauer endlich wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Vegas-Keeper Marc-Andre Fleury verdirbt jedoch Colorado das Comeback mit einem Shutout.

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 1:0

Mit einem torarmen 1:0 gewannen die Vegas Golden Knights ihr Heimspiel gegen die Colorado Avalanche. Der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer war mit 23 Paraden und einer Fanquote von 95,8 Prozent der gewohnt starke Rückhalt für sein Team, musste sich jedoch das eine Mal entscheidend gegen Max Pacioretty (22.) zu Beginn des zweiten Drittels geschlagen geben. Sein Gegenüber Marc-Andre Fleury war nicht zu bezwingen und avancierte mit 30 Paraden zum Matchwinner für die Golden Knights. Colorado absolvierte erstmals seit dem 2. Februar wieder eine Partie, nachdem zuvor fünf Spiele aufgrund des COVID-19-Protokolls verlegt wurden. Die Golden Knights sind mit 21 Punkten aus 13 Spielen Tabellenführer der West Division, während Colorado aktuell auf dem dritten Rang mit 15 Zählern aus 12 Partien liegt. Der 29-jährige Grubauer stand bereits zum zehnten Mal in dieser Saison zwischen den Pfosten (7 Siege, 3 Niederlagen) und gehört mit 1,61 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 93,7 Prozent zu den besten Torhütern der NHL.

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 6:3

Penguins-Stürmer Bryan Rust war mit zwei Treffern und einer Vorlage der Mann des Spiels beim 6:3-Erfolg gegen die Washington Capitals. Ebenfalls stark spielte Jake Guentzel, der ein Tor und zwei Assists dem Sieg beisteuerte. Das Spiel war knapper als das Ergebnis vermuten lässt, da die beiden Treffer zum 5:3 und 6:3 erst per Empty-Netter fielen. Den Endstand besorgte Superstar Sidney Crosby (ein Tor, ein Assist) sehenswert, als er gefoult wurde und dennoch im Liegen den Puck in das leere Gehäuse versenkte. Für die Capitals trafen jeweils Evgeny Kuznetsov und Jakub Vrana bei ihrem Comeback, nachdem sie zuvor auf dem COVID-19-Protkoll standen. Für Washington war es die vierte Niederlage in Folge, während Pittsburgh den zweiten Sieg hintereinander feierte. Beide Teams sind nach 13 Spielen mit 15 Punkten punktgleich und im Kampf um einen Playoffplatz der East Division.