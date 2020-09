Lesedauer: ca. 2 Minuten

Sowohl die Dallas Stars als auch Vegas Golden Knights schafften nach zuletzt zwei Niederlagen die Wende in Spiel 7 und ziehen in das Finale der Western Conference ein.

Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:5 n.V.

Play-off-Stand: 3:4

Mit seinem Tor nach 7:24 Minuten in der ersten Overtime von Spiel sieben schaffte der Finne Joel Kirivanta nicht nur seinen ersten NHL-Hattrick, sondern ermöglichte seinem Team, den Dallas Stars durch den 5:4-Sieg auch den Einzug in das seit 2009 ersehnte Konferenzfinale.

Das Team aus Denver musste neben dem Ausfall seiner ersten beiden Torhüter Phillip Grubauer und Pavel Francouz, auch kurzfristig auf Kapitän Gabriel Landeskog verzichten. Es war das von beiden Seiten erwartete hart umkämpftet Spiel, in welchem auf Seiten der Colorado Avalanche insbesondere Vladislav Namestnikov, durch zwei Tore auf sich aufmerksam machte. Torhüter Michael Hutchinson konnte bei der Niederlage 30 Paraden verbuchen. "Offensichtlich waren wir letztes Jahr in genau der gleichen Situation und sind am falschen Ende rausgekommen (wir haben gegen die St. Louis Blues in der Verlängerung in Spiel sieben verloren, nachdem wir mit 3:2 in der Serie geführt hatten), und dann ist es dieses Jahr schön, diesen Sieg zu holen und weiterzumachen", resümierte Dallas-Stürmer Jamie Benn. "Unser Team hat eine Menge harte Arbeit geleistet. Das Team aus Colorado ist ziemlich gut. Es hat wirklich jeden Mann in der Kabine gebraucht, um diesen Sieg zu erringen, und mir gefällt, wie unsere Gruppe heute Abend dran geblieben ist. Und wir hatten die finnische Geheimwaffe (Kiviranta) auf unserer Seite." Für die Männer aus Colorado, welche letztes Jahr schon in Spiel sieben an den San Jose Sharks scheiterten, ist es die fünfte Niederlage in Folge in einem Spiel sieben. Ebenfalls endete am gestrigen Abend die 14 Spiele andauernde Punkteserie von Nathan MacKinnon."Ich meine, zwei Jahre in Folge, Niederlagen in Spiel sieben, Spiele mit einem Tor", sagte MacKinnon. "Es ist hart. Wir müssen einen Weg finden, um den Durchbruch zu schaffen. Hier gibt es keine moralischen Siege. Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen, und wir haben den Job nicht erledigt“ lauteten die Worte des Avalanche-Angreifers nach dem Herzschlagfinale.

Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks 3:0

Play-off-Stand: 4:3

Die Vegas Golden Knights ziehen durch einen 3:0-Sieg über die Vancouver Canucks in die Konferenzfinals ein. Das Team von Trainer Peter DeBoer tat sich jedoch lange schwer, den am gestrigen Abend zu Glanzleistungen aufgelegten Thatcher Demko im Tor der Canucks zu überwinden. Der 24-Jährige verbuchte 33 Paraden, konnte die Niederlage jedoch auch nicht abwenden. Shea Theodore erzielte 6:08 Minuten vor Spielende mit seinem Tor die Führung für Vegas, nachdem die Canucks unter anderem ein fünfminütiges Powerplay ungenutzt ließen. "Wir sind einfach ein belastbares Team", sagte Stürmer Jonathan Marchessault von den Golden Knights. "Wir arbeiten hart, und wenn wir hart arbeiten, denke ich, dass wir ein erfolgreiches Team sind. Natürlich haben wir viel Geschick, viele großartige Spieler in diesem Team, aber am Ende des Tages wird es jeden Abend das hart arbeitende Team sein, das gewinnen wird. "Das sind Erfahrungen, die für junge Leute wie mich (24) von unschätzbarem Wert sind. Ich freue mich wirklich darauf, nächstes Jahr wieder dabei zu sein und einen Vorstoß zu wagen", resümierte Canucks-Goalie Demko das gestrige Spiel.