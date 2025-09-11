ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Minnesota Wild unterbreiteten NHL-Rekordvertrag

Kirill Kaprizov soll historisches Angebot abgelehnt haben

Lesedauer: 2 Minuten
Kirill Kaprizov (links) von den Minnesota Wild im Duell mit Connor McDavid (rechts) von den Edmonton Oilers.
Kirill Kaprizov (links) soll ein historisches Angebot seines Clubs Minnesota Wild abgelehnt haben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Krohn)

Der russische Eishockeystar Kirill Kaprizov soll das höchste Angebot der NHL-Geschichte von den Minnesota Wild abgelehnt haben.

Kirill Kaprizov hat laut Eishockey-Insider Frank Seravalli am Mittwoch ein historisches Vertragsangebot der Minnesota Wild abgelehnt – ein Schritt, der in der NHL-Welt für Aufsehen sorgt. Das Angebot belief sich auf acht Jahre und 128 Millionen US-Dollar, was sowohl in der Gesamtsumme als auch im durchschnittlichen Jahresgehalt das bisher höchste Angebot ist, das jemals einem Spieler unterbreitet wurde.  

Der 28-jährige Russe geht in das letzte Jahr seines bestehenden Vertrags, der über fünf Jahre läuft und ihm insgesamt 45 Millionen Dollar einbringt. Sollte es keine Einigung bis zum Ablauf der Saison 2025/26 geben, wird er zum Unrestricted Free Agent (UFA) und könnte somit von jedem Team ohne Gegenwert verpflichtet werden. 

Das abgelehnte Angebot hätte ihn in eine neue Liga gehoben – über den deutschen Superstar Leon Draisaitl, dessen Vertrag mit den Edmonton Oilers über acht Jahre und rund 112 Millionen Dollar geht und der aktuell in Sachen Gesamtwert und jährlichem Einkommen den Rekord hält.  

Kaprizovs Leistungen sind beeindruckend: Auch in einer von Verletzungen geprägten Saison 2024/25 erzielte er in lediglich 41 Spielen 56 Scorerpunkte (25 Tore, 31 Assists). Seine Gesamtbilanz in fünf NHL-Saisons: in 319 Hauptrunden-Partien sammelte er 386 Punkte (185 Tore, 201 Vorlagen) und in 25 Playoff-Spielen markierte er nochmal 15 Tore und sechs Vorlagen.

Warum Kaprizov das Angebot abgelehnt hat, wurde bisher nicht klar kommuniziert. Es wird spekuliert, er könnte auf ein noch besseres Jahresgehalt hoffen, oder er möchte flexibel bleiben. Möglicherweise erwartet er einen Vertrag mit kürzerer Laufzeit, aber höherem jährlichen Gehalt, insbesondere mit Blick auf die zukünftige Steigerung des Salary Cap der Liga.  

Kaprizovs Entscheidung zeigt, wie sehr Spitzenspieler in der NHL inzwischen nicht mehr nur nach Geld, sondern auch nach Flexibilität, Status, Teamaussichten und Karriereplanung schauen. Die Liga dürfte gespannt sein, wie sich die Vertragslage zwischen Kaprizov und den Minnesota Wild in den kommenden Wochen und Monaten weiterentwickelt. 

