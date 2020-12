Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Schwede Henrik Lundqvist wechselte nach 15 Jahren bei den New York Rangers in die Hauptstadt zu den Washington Capitals. Nun zwingt den 38-jährigen Ausnahmetorhüter eine Herzerkrankung zum Verzicht auf die anstehende Spielzeit.

Henrik Lundqvist wird in dieser Saison wegen einer Herzerkrankung nicht für seinen neuen Verein Washington Capitals spielen, gab er am Donnerstag bekannt. „Es bricht mir das Herz diese Nachricht verkünden zu müssen. Nach vielen Wochen von Tests und Gesprächen mit Spezialisten im ganzen Land wurde festgestellt, dass eine Herzerkrankung mich daran hindert, auf das Eis zu gehen“, schrieb Lundqvist bei Twitter. „Gemeinsam haben wir entschieden, dass das Risiko zu hoch ist, zu spielen, bevor mein Zustand behoben ist. Also werde ich die kommenden Monate damit verbringen, die beste Vorgehensweise herauszufinden." Nachdem die New York Rangers den Vertag ein Jahr vor Ablauf mit dem erfahrenen Torhüter auflösten, einigte er sich Anfang Oktober mit den Washington Capitals auf einen Einjahresvertrag über 1,5 Millionen US-Dollar. Nach 15 Jahren bei den New York Rangers fehlt dem Weltmeister und Olympiasieger einzig der Gewinn des Stanley Cups. Einen neuen Anlauf auf die Trophäe wollte „King Henrik“ mit den Washington Capitals an der Seite von Superstar Alex Ovechkin nehmen.