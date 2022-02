Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Finne Tuukka Rask muss nach überstandener Hüftoperation im Sommer nach nur vier Spielen in dieser Saison seine Karriere beenden.

Bruins-Torhüter Tuukka Rask hat am Mittwoch sein Karriereende bekanntgegeben. Der 34-jährige Finne unterzeichnete erst im Januar einen Vertrag bis Saisonende, fiel allerdings nach nur vier Spielen erneut verletzt aus. Im Sommer unterzog sich Rask einer Hüftoperation und befand sich bis Ende letztens Jahres im Aufbautraining. „Heute ist ein Tag, von dem ich gehofft hatte, dass er nie kommen würde. Aber jetzt, wo er da ist, fühle ich mich allen gegenüber schuldig, dass sie es von mir hören“, sagte Rask in einer Erklärung. „In den letzten Wochen habe ich festgestellt, dass mein Körper nicht so reagiert, wie er es sollte, damit ich auf dem Niveau spielen kann, dass ich von mir erwarte und meine Teamkollegen und Bruins-Fans verdienen. Deshalb muss ich schweren Herzens meinen Rücktritt vom Eishockey verkünden." In 15 Spielzeiten stand Rask in 564 Hauptrunden-Spielen ausschließlich für die Bruins zwischen den Pfosten, hatte eine Fangquote von 92,1 Prozent, kassierte 2,28 Gegentore pro Spiel und verzeichnete 52 Shutouts. Hinzu kommen nochmal 104 Playoffspiele, in denen er 2,22 Gegentore pro Spiel zuließ und eine Fangquote von 92,5 Prozent hatte. „Obwohl ich traurig bin, mich von dem Spiel zu verabschieden, dass ich liebe, bin ich so dankbar, diese letzten 15 Jahre mit den großartigsten Teamkollegen und Fans in der besten Sportstadt der Welt geteilt zu haben“, sagte Rask. „Obwohl diese Erfahrungen alle unglaublich waren, werde ich mich am meisten an die Bindung erinnern, die ich mit meinen Teamkollegen, Trainern und Teammitarbeitern hatte, die Erinnerungen, die wir immer haben werden, und die Freundschaften, die ein Leben lang halten werden.“ Rask wurde 2011 mit Boston als Backup von Tim Thomas Stanley Cup-Sieger und scheiterte als Starting-Goalie 2013 und 2019 im Stanley Cup-Finale. Die Boston Bruins vertrauen weiter auf das Torhüterduo Linus Ullmark und Jeremy Swayman. Mit denen beiden Schlussmännern bestritt die Franchise bereits die laufende Saison.