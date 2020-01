Lesedauer: ca. 2 Minuten

Justin Williams führt bei Comeback Carolina zu Sieg im Penaltyschießen gegen Greiss und Kühnhackl. Patrick Kane gelingt 1.000. Scorerpunkt bei Sieg der Blackhawks gegen Winnipeg.

Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 4:3

Dominik Kahun (6:17 Minuten Einsatzzeit) gewinnt das Topspiel mit Pittsburgh 4:3 gegen Boston, obwohl man bereits nach 16 Minuten mit 0:3 im Hintertreffen lag. Der deutsche Stürmer schied allerdings im zweiten Drittel wegen einer Verletzung aus und kam nicht mehr zurück. Mittlerweile wurde bekannt, dass Kahun eine Gehirnerschütterung erlitt und die Ausfalldauer noch nicht bekannt ist.

Es waren gerade erst elf Sekunden gespielt, als Patrice Bergeron die Boston Bruins erstmals jubeln ließ. Anders Bjork erhöhte in der 3. Minute gar auf 2:0, bevor Top-Torjäger David Pastrnak (16.) mit seinem 37. Treffer der laufenden Spielzeit auf 3:0 stellte. Den wichtigen Anschlusstreffer für Pittsburgh erzielte Dominik Simon (17.) nach Vorlage von Sidney Crosby. Pens-Trainer Mike Sullivan hatte scheinbar die richtige Kabinenrede in der Pause ausgewählt, denn nach nur 33 Sekunden im zweiten Drittel markierte Teddy Blueger (21.) das 2:3. Erneut lieferte Crosby den Assist, in dem er einen Abpraller von der Bande hinter dem Tor sehenswert direkt durch die Beine zu Blueger durchsteckte und dieser mit einer schönen Körpertäuschung vollendete. Die Ausbeute von Crosby in den vier Spielen nach seiner Muskelverletzung beträgt acht Punkte (3 Tore, 5 Assists). Der nächste Treffer und damit der Ausgleich für die Penguins fiel kurz nach Wiederbeginn Schlussdrittels. Verteidiger Jack Johnson (42.) netzte per Schlagschuss in Unterzahl bei einem 3-gegen-2-Konter nach schönem Zuspiel von Brandon Tanev zum 3:3 ein. Die erstmalige Führung dann nach in der 53. Minute. Evgeni Malkin erkämpfte mit einem starken Forechecking die Scheibe hinter dem gegnerischen Gehäuse und leitete mit einem tollen Abo-Look-Pass direkt auf Bryan Rust im Slot weiter, der per Direktabnahme zum 4:3 abschloss. Penguins-Torhüter Matt Murray (34 Paraden, Fangquote 91,9 Prozent) entschärfte alleine im dritten Abschnitt 14 Schüsse und hielt damit den Heimsieg für Pittsburgh fest. Letztendlich gewinnt Pittsburgh auch wegen der besseren Chancenverwertung (Torschussverhältnis 22:37) und verwertete im letzten Durchgang von nur vier Schüssen deren zwei zum Torerfolg.

Carolina Hurricanes - New York Islanders 2:1 n.P.

Was für ein Comeback von Justin Williams. Am 07. Januar unterzeichnete der 38-jährige einen Vertrag bis zum Saisonende, nachdem er sich im September vergangenen Jahres eine Auszeit vom Eishockey nahm. Williams verwandelte den entscheidenden Penalty im achten Durchgang und führte so Carolina zu einem knappen 2:1-Erfolg gegen die New York Islanders. Thomas Greiss hütete das Tor der Islanders und lieferte mit 31 Paraden und einer Fangquote von 96,9 Prozent eine starke Partie ab. Der zweite deutsche Spieler im Trikot der Islanders Tom Kühnhackl erhielt 14:07 Minuten Eiszeit und konnte dabei einen Torschuss abgeben.

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 5:2

Die Chicago Blackhawks gewannen ihr Heimspiel gegen die Winnipeg Jets mit 5:2. Dabei verzeichnete Patrick Kane den 1.000. Scorerpunkt seine NHL-Karriere, als er die Vorlage zum zwischenzeitlichen 4:1 durch Brandon Saad leistete. Kane ist mit 31 Jahren und 61 Tagen der jüngste US-Amerikaner dem dieser Meilenstein gelang. Er überholte damit Jeremy Roenick, der im Altern von 32 Jahren und 13 Tagen die Marke von 1.000 Scorerpunkten knackte. Kane erzielte in 953 Spielen 380 Tore und 620 Vorlagen. Die weiteren Tore für Chicago erzielten Alex Nylander, Erik Gustafsson, David Kampf und Dominik Kubalik. Auf Seiten der Winnipeg Jets waren Mark Scheifele und Patrik Laine erfolgreich. Blackhawks-Goalie Robin Lehner war mit 36 Saves und einer Fangquote von 94,7 Prozent ein sicherer Rückhalt. Für Chicago war es der fünfte Sieg in Folge und der Rückstand auf einen Wildcard-Platz beträgt nur noch drei Punkte.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht:

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 1:2