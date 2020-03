Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Anaheim Ducks ärgern mit Pittsburgh den nächsten Favoriten. Die Philadelphia Flyers beenden die Siegesserie der New York Rangers und Lehner führt Vegas zu achtem Sieg hintereinander.

Besser hätte das Debüt am Freitagabend für Dominik Kahun bei den Buffalo Sabres nicht verlaufen können. Bereits nach 2:16 Minuten glückte dem deutschen Stürmer das frühe 1:0 gegen die Vegas Golden Knights. Es bedeutete sein 28. Scorerpunkt (11 Tore, 17 Assists) in der laufenden Saison. Danach drehte jedoch Vegas die Partie durch Tore von Nicolas Roy, William Karlsson und Reilly Smith (2x) auf 4:1. Kurz vor Ende betrieb Jeff Skinner mit dem 2:4 nur noch Ergebniskosmetik. Kahun wurde zur Trading Deadline von den Pittsburgh Penguins nach Buffalo getradet und erhielt bei seinem ersten Einsatz 10:37 Minuten Eiszeit. Ebenfalls zu seinem Debüt kam Vegas-Torhüter Robin Lehner, der zur Wechselfrist aus Chicago kam, und lieferte mit 32 Saves eine starke Leistung ab. Die Vegas Golden Knights festigten mit dem achten Erfolg in Serie den ersten Platz in der Pacific Division.

Die fünfte Niederlage in Folge hagelte es für die Pittsburgh Penguins bei ihrem Auswärtsspiel gegen die Anaheim Ducks, dass sie mit 2:3 verloren. Die Ducks, die bereits 12 Punkte Rückstand auf die Playoffplätze haben, ärgerten damit bereits den zweiten Favoriten, nachdem zuvor schon die Edmonton Oilers mit 4:3 besiegt wurden.

Die Philadelphia Flyers beendeten die Auswärtsserie der New York Rangers von neun Siegen. Durch den 5:2-Erfolg kletterten die Flyers auf den zweiten Rang der Metropolitan Division und überholten damit die Pittsburgh Penguins. Flyers-Stürmer Jakob Voracek steuerte dem Sieg vier Vorlagen bei. Die Rangers liegen trotz der Pleite nur zwei Punkte hinter einem Wildcardplatz in der Eastern Conference, den aktuell noch die Columbus Blue Jackets belegen. Diese mussten beim 0:5 gegen die Minnesota Wild die zehnte Niederlage aus den vergangenen elf Partien hinnehmen. Wild-Torhüter Alex Stalock benötigte 24 Paraden um seinen vierten Saison-Shutout bejubeln zu dürfen. Minnesota liegt aktuell nur einen Punkt hinter den Nashville Predators, die den letzten Wildcardplatz in der Western Conference belegen.

Die Colorado Avalanche siegten mit 3:2 gegen die Carolina Hurricanes und durften sich bei Torhüter Pavel Francouz bedanken, der 45 Schüsse entschärfte. Der deutsche Torhüter Philipp Grubauer laboriert weiter an einer Unterkörperverletzung und kam nicht zum Einsatz.

Die Ergebnisse vom Freitag, 28.02.2020 in der Übersicht:

Philadelphia Flyers - New York Rangers 5:2

Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 0:5

Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 2:3

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres 4:2

Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 3:2