Lesedauer: ca. 1 Minute

Sechs Spiele durfte Kahun nach seinem Trade für die Buffalo Sabres absolvieren, nun ist die Saison für den 24-Jährigen beendet. In unserem Instagram-Livestream stand der Nationalspieler Rede und Antwort.

"Da meine Saison mit Buffalo offiziell beendet ist, mache ich jetzt erstmal ein bisschen Pause", verriet uns Kahun auf die Frage, ob er gerade vom Training komme. Doch wie lange dauert diesen Sommer seine freie Zeit? "Normalerweise mache ich drei bis vier Wochen Pause. Dadurch, dass die Saison später anfangen wird, mache ich dieses Jahr vielleicht auch länger Pause." Die neue Saison wird verspätet starten und der Entry-Level Vertrag des Stürmers läuft aus. Viele Fans wünschen sich eine vorübergehende Rückkehr in die DEL. "Ich kann es mir nicht vorstellen, davor in der DEL spielen zu dürfen. Aber sollte sich die Möglichkeit ergeben, könnte ich es mir schon vorstellen in Europa zu spielen, vielleicht sogar in der DEL." Auf die Frage, ob mit Buffalo schon über einen neuen Vertrag gesprochen wurde, sagt Kahun: "Bis jetzt haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Es sind knapp 13 Spieler, die noch unterzeichnen müssen, aber bis jetzt ist noch nichts passiert." Aus seinen Erzählungen heraus ist jedoch deutlich zu hören, dass der Wahl-Münchner sich einen Verbleib in Buffalo gut vorstellen kann. Uns hat auch interessiert, wie es ist, mit Crosby oder Toews auf dem Eis zu stehen und was er sich von ihnen abgeschaut hat. "Die erste Zeit habe ich nur darauf geachtet, was die so machen. Ich kannte sie ja auch nur aus dem Internet oder der Xbox. [...] Zu sehen, wie die Superstars jeden Tag alles geben und hart trainieren motiviert umso mehr." Des Weiteren sprachen wir über Olympia 2018, seine Titel mit München sowie seine ersten Tore in der NHL und der DEL. Das gesamte Interview ist auf unserem Hockeyweb Youtube-Account zu finden.

Folgt uns auf Instagram um kein Instragam-Live zu verpassen!