Im anderen Spiel des Abends erzielt John Tavares einen Hattrick beim 5:2-Sieg seiner Toronto Maple Leafs gegen die Philadelphia Flyers

Exakt acht Sekunden waren im Schlussdrittel der Partie zwischen den gastgebenden Buffalo Sabres und Ex-Meister Pittsburgh gespielt, als die Penguins scheinbar auf die Siegerstraße einbogen. Soeben hatte Jake Guentzel in Überzahl für die Pens getroffen und seine Mannschaft mit 3:1 in Führung gebracht. Doch dann drehten die Sabres auf und setzten zu einer Aufholjagd an: Drei Minuten nach Guentzels Treffer verkürzte Tage Thompson in Überzahl der Sabres, weitere Minuten später glich Viktor Olofsson aus – und zur Mitte des Schlussdrittels brachte Alex Tuch die Gastgeber erstmals in diesem Spiel in Führung. Diese hatte bis in die Schlussphase Bestand. Dann machten Kyle Okposo und erneut Viktor Olofsson mit ihren Treffern ins leere Tor der Pens den 6:3-Sieg perfekt.

Einen wichtigen Treffer erzielte dabei JJ Peterka. Der junge Münchner erzielte spät im zweiten Drittel den 1:2-Anschlusstreffer aus Sicht der Sabres und hielt damit seine Mannschaft in Schlagdistanz. Das Tor war wie ein Blick in die Zukunft der Sabres: Der 19jährige Verteidiger Owen Power passte auf den ein Jahr älteren Peterka, der mit seinem Schuss vom rechten Bullykreis durch mehrere Spieler hindurch den Weg ins Tor fand. Es war Peterkas drittes Saisontor – mit dem einzigen Torschuss, den er in dieser Partie abgab. Zudem ging er mit einem Wert von +2 aus dem Spiel. In Pittsburghs Top-Reihe mit Sidney Crosby, Jake Guentzel und Bryan Rust standen am Ende alle drei Angreifer bei -4.

Die Sabres haben damit ihren guten Saisonstart bestätigt und liegen mit sieben Siegen aus zehn Begegnungen hinter den derzeit überragenden Boston Bruins auf dem zweiten Platz in der Atlantic Division. Die Penguins verloren das sechste Mal in Serie und sind – ebenfalls nach gutem Start – auf den vorletzten Platz der Metropolitan abgerutscht.

Der anderen Partie des Abends drückte John Tavares seinen Stempel aus. Für die Toronto Maple Leafs erzielte er beim 5:2-Hemsieg gegen die Philadelphia Flyers seinen elften Karriere-Hattrick und den ersten seit rund dreieinhalb Jahren. Die Leafs beendeten damit ihre Serie von zuletzt fünf Niederlagen in Folge.