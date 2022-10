Lesedauer: ca. 1 Minute

Lukas Reichel hingegen, der zur Organisation der Chicago Blackhawks gehört, muss vorerst wieder zu deren AHL-Club nach Rockford.

Gute Nachricht für JJ Peterka: Der 20 Jahre alte deutsche Nationalstürmer übersteht auch die letzte Runde der Kaderreduzierung in der Saisonvorbereitung des NHL-Clubs aus dem Staat New York. Er geht als einer von 14 gemeldeten Stürmern in die neue Spielzeit der besten Liga, die in der kommenden Nacht nach den beiden Partien in Prag am Wochenende nun auch auf nordamerikanischem Boden beginnt. Gleich am ersten Spieltag kommt es zu einer ganz besonderen Partie: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag treffen die Säbel auf die Ottawa Senators - mit Tim Stützle, der erst kürzlich einen Acht-Jahres-Vertrag in der kanadischen Hauptstadt unterschrieben hat.

Für Peterka wäre die Begegnung der insgesamt dritte NHL-Einsatz, nachdem er Ende der vergangenen Spielzeit bereits seine ersten beiden Spiele in der besten Liga der Welt bestritten hatte. Der gebürtige Münchner, der vor zwei Jahren von den Sabres im Draft anfangs der zweiten Runde an insgesamt 34. Stelle ausgewählt worden war, hatte in der vergangenen Saison für das Sabres-Farmteam Rochester Americans in der AHL 80 Scorerpunkte in 80 Spielen erzielt.

Schonfrist vor dem Rebuild: Lukas Reichel zurück in Rockford

Der ehemalige Berliner Lukas Reichel, der mit den Eisbären in der vorletzten Saison Deutscher Meister geworden war, wird die neue Saison hingegen zunächst in der AHL beginnen. Die Chicago Blackhawks hatten schon vor einigen Tagen ihren finalen NHL-Kader bekanntgegeben - und darin war Reichels Name nicht aufgeführt. Der Sohn des deutschen Hall of Famers Martin Reichel und Neffe von Robert Reichel kam in der vergangenen Saison bereits auf elf NHL-Einsätze, in denen er allerdings nur einen Assists verbuchen konnte.

Dass Reichel trotz guter Leistungen in den letzten Wochen zunächst nicht in der NHL startet, liegt wohl auch darin begründet, dass die sportliche Leitung in Chicago ihre jungen Spieler nicht dem Dauerdruck einer Rebuild-Saison mit vielen Niederlagen und wenig Erfolgserlebnissen aussetzen möchte. Es wird allerdings erwartet, dass Reichel im Laufe der Spielzeit seine Chance erhält.



Immerhin kann er sich auf Familienduell freuen: Sein Cousin Kristian, Sohn von Robert Reichel, steht beim AHL-Club Manitoba Moose unter Vertrag.