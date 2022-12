Lesedauer: ca. 3 Minuten

Leon Draisaitl schießt für die Edmonton OIlers das Siegtor - und zieht mit einer Oilers-Legende gleich.

Nach 30 gespielten Minuten sahen die Buffalo SAbres bei ihrem Gastspiel in Detroit bereits wie der sichere Sieger aus: Sie hatten durch Jeff Skinner gerade die 4:1-Führung erzielt. Skinner nutzte in Überzahl die kurzzeitige Verwirrung in der Red Wings-Abwehr, weil Moritz Seider sich nach einem Schlagschuss von Tage Thompson, der Seider an der ungeschützten Wade traf, schmerzverzerrt auf dem Eis krümmte. Seider konnte jedoch weiterspielen.

Um Schlussdrittel drehten die Red Wings dann auf und kamen durch David Perron und einen Doppelschlag von Oskar Sundquist innerhalb von 110 Sekunden zum Ausgleich. In der Verlängerung hielten sich Glück und Pech die Waage für die Gastgeber: Erst trafen die Sabres nach nicht einmal zehn Sekunden in der Overtime nur die Latte, am Schluss fehlten ihnen vielleicht zwei Sekunden: David Perron war gerade dabei, Sabres-Goalie Craig Anderson zu verladen, als die Schlusssirene ertönte. Im Schusswettbewerb traf Buffalos Jack Quinn als einziger Schütze - mit einer Bewegung für die Higlight-Galerie und sicherte damit spektakulär seinem Team den Extra-Punkt. JJ Peterka leistete beim zwischenzeitlichen 3:1-Führungstreffer der Sabres mit viel Übersicht die Vorarbeit, gab in der Partie einen Torschuss ab, blockte einen Schuss der Red Wings und ging mit einem Wert von +1 aus dem Spiel.

Moritz Seider stand am Ende bei -2, gab drei Torschüsse ab, verteilte fünf Hits und blockte vier Schüsse. Durch den Punktgewinn festigen die Red Wings Platz vier in der starken Atlantic Division und sind im Moment punktgleich mit den vor ihnen platzierten Tampa Bay Lightning.

Ebenfalls auf dem vierten Platz in ihrer Divison stehen die Oilers, knapp hinter den Los Angeles (zwei Spiele mehr als Edmonton) und knapp vor den ewigen Rivalen aus Calgary, die allerdings eine Partie weniger absolviert haben. Gegen die Chicago Blackhawks erzielte Leon Draisaitl nach nur 54 Sekunden zum 43. Mal das erste Tor des Spiels - und zog damit gleich mit Glenn Anderson, der in dieser Kategorie auf dem vierten Rang in der Oilers-Historie steht. 54 Spielminuten später schoss er auch noch das Siegtor: Beim Stand von 4:3 für die Gastgeber in Alberta - die Blackhawks hatten zwischenzeitlich einen nach 1:4-Rückstand aus ihrer Sicht mit zwei Treffern verkürzt - befreiten sich Cody Ceci und Zach Hyman aus der Zone der Oilers und ermöglichten damit Connor McDavid und Leon Draisaitl einen Zwei-gegen-Eins-Konter - den Leon Draisaitl per Direktabnahme abschloss. "Sie sind zwei außergewöhnliche Spieler, die sich solche Situationen selten entgehen lassen. Selbst bei Zwei-gegen-Vier sind sie schwer zu verteidigen", sagte Blackhawks-Coach Luke Richardsonnach dem Spiel über die spielentscheidende Szene. Danach konnten die Gäste aus Illinois - mit gezogenem Torwart - nur noch auf 4:5 aus ihrer Sicht verkürzen.

Für die Edmonton Oilers war es der dritte Sieg hintereinander, für die Chicago hingegen die achte Pleite in Folge.

Tim Stützle konnte bei der 1:3-Heimniederlage seiner Ottawa Senators gegen die New York Rangers kaum Akzente setzen. Nico Sturm steht bei den San Jose Sharks weiter auf der Verletztenliste und kam bei deren Gastspiel in Toronto nicht zum Einsatz. In der Partie traf Mitch Marner 71 Sekunden vor dem Ende zum 3:1-Endstand für die Maple Leafs ins leere Tor der Sharks. Damit hat Marner, der aus dem Großraum Toronto stammt und seit Kindertagen Leafs-Fan ist, auch im 18. Spiel hintereinander gepunktet und den Rekord für den längsten Scoring Streak in der mehr als 100jährigen Geschichte des Teams egalisiert. Er liegt nun gleichauf mit Darryl Sittler (1977-78) und Eddie Olczyk (1989-90).

Abseits des Spielgeschehens wurde bekannt, dass Kris Letang bei auf Weiteres nicht mehr für die Pittsburgh auf das Eis gehen kann. Der 35jährige Verteidiger erlitt einen leichten Schlaganfall und muss zunächst eingehend untersucht werden. Er klagte über Migräne-ähnliche Symptome und kontaktierte das medizinische Personal der Penguins, das ihn sofort ins Krankenhaus schickte. wo dann der wahre Grund für sein Unwohlsein festgestellt wurde. Deswegen musste er bei der 2:3-Heimniederlage gegen die Carolina Hurricanes kurzfristig aus dem Kader genommen werden.

Gute Besserung, Tanger!