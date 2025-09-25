36-jähriger Kanadier muss sich Operation unterziehen

Jamie Benn von den Dallas Stars erleidet Lungenkollaps

25.09.2025, 19:28 Uhr Lesedauer: eine Minute

Kurz vor Saisonstart erhalten die Dallas Stars die Hiobsbotschaft und müssen die kommenden Wochen auf ihren Kapitän verzichten.

Das Team gab am Donnerstag bekannt, dass Kapitän Jamie Benn sich einer Operation wegen eines Lungenkollapses unterziehen muss, der bei ihm während des Saisonvorbereitungsspiels am Dienstag gegen die Minnesota Wild diagnostiziert wurde.

Nach Angaben des Teams soll der zweifache All-Star in vier Wochen erneut untersucht werden.

Der 36-jährige Flügelspieler erzielte in der vergangenen Saison in 80 Spielen 49 Punkte (16 Tore und 33 Assists) und geht in seine 17. NHL-Saison, die er ausschließlich für die Stars gespielt hat. Lediglich während des Lockouts ging er in der Saison 2012/13 für die Hamburg Freezers in der DEL auf Torejagd und markierte dort in 19 Partien 20 Punkte (sieben Tore, 13 Vorlagen).

Benn erzielte in 1.192 Karrierespielen 956 Punkte (399 Tore und 557 Assists) sowie 80 Punkte (28 Tore und 52 Assists) in 120 Playoff-Einsätzen. Im Jahre 2015 sicherte er sich als bester Punktesammler der Liga die Art Ross Trophy.

Auf internationaler Ebene gewann er mit Kanada Gold bei der IIHF Junioren-Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 und bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi.

Am 26. Juni unterzeichnete er mit Dallas einen Einjahresvertrag über eine Million Dollar für die Saison 2025/26, der bis zu 3 Millionen Dollar an Leistungsprämien beinhaltet.