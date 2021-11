Lesedauer: ca. 2 Minuten

Das Zerwürfnis mit den Sabres war nicht mehr zu kitten - nun wechselt der ehemalige Kapitän der Säbel zu den Goldenen Rittern in den Wüstenstaat Nevada.

Jack Eichel stand schon lange im Mittelpunkt von Trade-Gerüchten, auch die Vegas Golden Knights wurden schon als mögliches Ziel genannt. Nun ist es also fix: Jack Eichel, langjähriger Star-Spieler und Kapitän der Buffalo Sabres, wechselt in die Spielerstadt, um dort sein Glück zu versuchen und vielleicht den Jackpot zu knacken mit einem Triumph in den Play-Offs. Auf diesem langen und ungewissen Weg stehen aber noch einige Fragezeichen: Zunächst wird er am Nacken operiert, dann folgen mindestens drei Monate Reha und Wiederaufbau. Aus Sicht der Vegas Golden Knights ist die Marschroute klar: Nachdem man mit Alex Pietrangelo vor der letzten Saison einen absoluten Top-Verteidiger verpflichtet hatte, folgt nun ein hochkarätiger Stürmer: In 375 Spielen hat Eichel fast einen Punkt pro Partie erzielt, und das bei einem meist nicht wirklich konkurrenzfähigen Team.

Über die Behandlung seiner Nackenverletzung hatten sich Club un Spieler entzweit: Zunächst wurde Eichel das Kapitänsamt entzogen, dann auf die Veletztenliste gesetzt, nachdem er den Fitness-Test zum Trainingsauftakt nicht bestanden hatte. Im Tausch für Eichel wechseln Alex Tuch, Peyton Krebs und zwei künftige Draft-Picks zu den Sabres.



Gar nicht mehr in der NHL auflaufen wird Marian Gaborik, der mit 39 Jahren sein Karriereende verkündet hat. Er bestritt mehr als 1000 Hauptrundenspiele (835 Punkte), gewann 2012 mit den LA Kings den Stanley Cup und schrieb am 6. Oktober 2000 NHL-Geschichte, als er den ersten Treffer der Franchise Minnesota Wild erzielte. Seine letzten NHL-Spiele bestritt er in der Saison 2017-2018 für die LA Kings und die Ottawa Senators. Offiziell unter Vertrag stand er zuletzt bei Meister Tampa Bay Lightning.

Das Ende der Laufbahn von Pekka Rinne ist bereits seit einiger Zeit verkündet. Nun gab sein Club, die Nashville Predators, bekannt dass seine Nummer 35 als erste Rückennummer der Vereinsgeschichte nicht mehr vergeben wird. Am 24. Februar des kommenden Jahres soll die Zeremonie stattfinden. Rinne spielte 13 Jahre in Tennessee, hält zahlreiche Club-Rekorde und ist bester finnischer Torwart der NHL-Geschichte.

Auf das Eis zurückkehren wird wohl bald auch wieder Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins: Er hat sich mit Covid-19 infiziert, zeigt aber milde Symptome, und könnte schon Mitte November wieder zur Verfügung stehen. Ebenfalls angesteckt hat sich Top-Verteidiger Brain Dumoulin, Marcus Petterson und Chad Ruhwedel fallen unter das Covid-Protokoll. Immerhin steht Kris Letang wieder vor dem Comeback für den fünfmaligen Champion. Diese und zahlreiche andere Ausfälle wegen Verletzungen haben den Penguins einen äußerst mäßigen Saisonstart beschert: Mit acht Punkten aus acht Spielen stehen sie auf dem letzten Platz der Metropolitan Division - wo die Buffalo Sabres ohne ihren Superstart a.D. Jack Eichel derzeit auf Rang drei liegen.