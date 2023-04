Lesedauer: ca. 1 Minute

Die New York Islanders sind nach einem Jahr Abstinenz wieder zurück in den Play-offs. Im letzten Hauptrunden-Spiel gewannen die Mannen aus Brooklyn gegen Montreal 4:2. Für Nico Sturm setzte es hingegen mit den abgeschlagenen San Jose Sharks eine Niederlage gegen die Calgary Flames.

Die New York Islanders haben den Ausrutscher der Pittsburgh Penguins vom Vortag (2:5 gegen Chicago) ausgenutzt und zogen nach dem 4:2-Erfolg im letzten Spiel der Hauptrunde gegen die Montreal Canadiens das letzte Play-off-Ticket.

Mann der Partie war Doppeltorschütze Brock Nelson - die Aktion des Spiel gelang allerdings Canadiens-Angreifer Nick Suzuki, der in Unterzahl sehenswert einhändig den Puck zum 2:3-Anschlusstreffer im Tor unterbrachte. Für die Entscheidung zum 4:2-Endstand sorgte dann Islanders-Kapitän Anders Lee in Überzahl.

Damit spielen die „Isles“ nach dem Verpassen der Endrunde im Vorjahr zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren um den Stanley Cup. Wer der Gegner in der ersten Runde sein wird, entscheidet sich in der kommenden Nacht, in der mit 15 Spielen nochmal Hochbetrieb ist.

Die Pittsburgh Penguins um Superstar Sidney Crosby sind hingegen mit dem erstmaligen Verpassen der Play-offs seit dem Jahre 2006 die Leidtragenden und können auch mit einem Sieg zum Abschluss nicht mehr auf einen Wildcardplatz springen.

Für Nico Sturm und die San Jose Sharks gab es beim vorletzten Spiel der Saison eine 1:3-Niederlage gegen die Calgary Flames. Matchwinner mit seinem ersten Karriere-Hattrick war Flames-Stürmer Nikita Zadorov. Torhüter Dustin Wolf siegte bei seinem NHL-Debüt für Calgary und entschärfte dabei 23 Torschüsse. Sturm erhielt 14:43 Minuten Einsatzzeit, stand beim einzigen Tor der Kalifornier auf dem Eis und überzeugte mit vier Checks.

Während die Sharks nach einer enttäuschenden Saison im Tabellenkeller der Western Conference rangieren, verspielten die Kanadier hingegen erst in den vergangenen Tagen die Endrunden-Teilnahme nach einer Spielzeit voller Höhen und Tiefen.

Im dritten Spiel des Tages siegten die Dallas Stars mit 5:2 gegen die St. Louis Blues und übernahmen wieder die Tabellenführung in der Central Division. Der Füssener Torhüter Thomas Greiss gehörte nicht zum Kader der Blues.