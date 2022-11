Lesedauer: ca. 1 Minute

Während die deutschen Spieler erfolglos mit ihren Teams am Donnerstag agierten, setzten die New Jersey Devils, Vegas Golden Knights und Boston Bruins ihren Siegeszug fort.

Nationalverteidiger Moritz Seider kam mit den Detroit Red Wings zu Hause mit 2:8 gegen die New York Rangers unter die Räder. Nach zwei ausgeglichenen Durchgängen überrollten die Blueshirts Detroit mit sechs Toren im Schlussabschnitt - davon erzielte New York vier Treffer in einer Zeitspanne von weniger als drei Minuten. Bester Akteur auf dem Eis war New Yorks Abwehrass Adam Fox, der ein Tor und drei Vorlagen markierte.

Auch Leon Draisaitl erlebte einen rabenschwarzen Tag beim 2:7 seiner Edmonton Oilers gegen die Carolina Hurricanes. Zum zwischenzeitlichen 1:2 steuerte Draisaitl seinen 27. Scorerpunkt und die 18. Vorlage der laufenden Saison bei. Auf Seiten der Hurricanes überragte Andrei Svechnikov mit einem Hattrick.

Ebenfalls nichts zu holen gab es für JJ Peterka (eine Vorlage) und die Buffalo Sabres beim 4:7 gegen die Vegas Golden Knights. Vegas verlängerte damit seine Siegesserie auf neun Partien hintereinander. Knights-Stürmer Jack Eichel war gegen seinen Ex-Verein Buffalo mit drei Toren der überragende Mann des Spiels.

Tim Stützle befindet sich nach der knappen 3:4-Niederlage nach Verlängerung seiner Ottawa Senators gegen die New Jersey Devils weiter in der Krise. Während es für Ottawa die siebte Pleite in Folge bedeutete, war es für die Devils der achte Sieg in Serie.

Im deutschen Duell behielt Torhüter Thomas Greiss mit den St. Louis Blues 5:3 die Oberhand gegen Nico Sturm und seine San Jose Sharks. Allerdings durfte Greiss nur als Ersatztorwart von der Bank aus verfolgen, wie sein Team die Niederlagenserie von acht Spielen stoppte.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 10.11.2022 in der Übersicht:

Boston Bruins - Calgary Flames 3:1

Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 7:2

New Jersey Devils - Ottawa Senators 4:3 n.V.

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 5:2

Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights 4:7

Detroit Red Wings - New York Rangers 2:8

New York Islanders - Arizona Coyotes 0:2

St. Louis Blues - San Jose Sharks 5:3

Colorado Avalanche - Nashville Predators 5:3

Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 2:1 n.V.