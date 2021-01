Lesedauer: ca. 1 Minute

In der einzigen Partie der vergangenen Nacht mussten die Ottawa Senators die fünfte Pleite in Folge einstecken. Für die torfreudigen Canucks war es erst der dritte Sieg im achten Saisonspiel.

Vancouver Canucks - Ottawa Senators 7:1

Der deutsche Senators-Stürmer Tim Stützle, der zuvor drei Spiele verletzungsbedingt passen musste, hatte sich sein Comeback sicher anders vorgestellt. Beim 1:7 erhielt der 19-jährige 12:37 Minuten Eiszeit (2:10 Minuten in Überzahl) verzeichnete einen Torschuss, stand allerdings auch bei vier Gegentoren (Plus-Minus-Wert -4) auf dem Eis. Der Star des Spiels war Canucks-Angreifer Brandon Sutter, dem sein erster Hattrick im 735. NHL-Spiel gelang. „Ich habe nur 13 Jahre gebraucht, um einen zu erzielen", sagte der 31-jährige über seinen Hattrick. „Ich war ziemlich aufgeregt. Man weiß nie, ob man einen erzielt, wenn man älter wird." Es war der erste Hattrick in der Sutter-Familie seit dem Jahre 1990, als Brent Sutter, Vater von Brandon, damals für die New York Islanders im Stadtderby gegen die New York Rangers drei Tore erzielte. Vater Brent erzielte insgesamt sechs Hattricks in seiner NHL-Karriere. Die weiteren Tore für Vancouver erzielten Tyler Motte, Tanner Pearson, Quinn Hughes und der finnische Rookie Olli Juolevi, der sein erstes Karrieretor erzielte. Der Ehrentreffer für Ottawa gelang Austin Watson zum zwischenzeitlichen 1:2. „Wir haben einige Leute, die vielleicht einen Kaderplatz in der National Hockey League für selbstverständlich halten", sagte ein unzufriedener Senators-Trainer D.J. Smith. "Wir müssen die richtige Kombination finden und einigen anderen Jungs die Möglichkeit geben, um zu sehen, ob sie etwas härter spielen wollen als einige der Jungs, die jetzt spielen." Eine starke Vorstellung lieferte Canucks-Torhüter Thatcher Demko, der 35 Schüsse parierte und so seinen ersten Saisonsieg im vierten Einsatz feierte. Beide Mannschaften treffen in dieser Woche noch zwei weitere Male aufeinander.