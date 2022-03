Lesedauer: ca. 1 Minute

Auch die weiteren deutschen Akteure Tim Stützle, Philipp Grubauer und Moritz Seider verlieren mit ihren Teams.

Die Edmonton Oilers mussten eine herbe 5:9-Niederlage bei den Calgary Flames hinnehmen. Obwohl Leon Draisaitl einen Hattrick und zusätzlich eine Vorlage verbuchte, zeigte Edmonton große Defizite in der Abwehr. Nach zwei Durchgängen lagen die Oilers noch mit 5:6 aussichtsreich in Schlagdistanz, doch im letzen Drittel konnte Edmonton den Calgary Flames nichts mehr entgegensetzen und kamen am Ende mit 5:9 unter die Räder. Mann des Spiels war Flames-Angreifer Johnny Gaudreau, der dem Sieg fünf Vorlagen beisteuerte. Für Draisaitl waren es die Saisontreffer Nummer 45, 46 und 47, womit er nun zusammen mit Torontos Auston Matthews in geteilter Führung der Torjäger liegt. Mit 94 Scorerpunkten rangiert der 26-jährige Kölner auf Platz zwei der Topscorer-Wertung hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (97 Punkte). Allerdings hatten beide Superstars eine schwache Plus-Minus-Wertung von -4. Während Calgary mit 88 Punkten weiter unangefochtener Tabellenführer der Pacific Division ist, müssen die Oilers nach der dritten Pleite aus den vergangenen vier Partien als aktuell Drittplatzierter (77 Punkte) weiter um die Playoff-Teilnahme kämpfen.

Die weiteren deutschen Spieler in der NHL mussten ebenfalls Niederlagen mit ihren Vereinen einstecken. Nationaltorhüter Philipp Grubauer (23 Paraden) unterlag mit den Seattle Kraken 2:4 gegen die Los Angeles Kings, bei denen Marco Sturm als Assistenztrainer hinter der Bande steht. Verteidiger Moritz Seider musste eine knappe 1:2-Overtime-Niederlage mit den Detroit Red Wings gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning einstecken. Der 20-Jährige erhielt mit knapp 26 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams. Auch Tim Stützle zog mit den Ottawa Senators gegen die starken Florida Panthers mit 3:4 nach Penaltyschießen den Kürzeren.

Die weiteren Ergebnisse von Samstag, 26.03.2022 in der Übersicht:

Boston Bruins - New York Islanders 6:3

Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 5:4 n.V.

Dallas Stars - Vancouver Canucks 1:4

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 4:2

Washington Capitals - New Jersey Devils 4:3

St. Louis Blues - Carolina Hurricanes 2:7

Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets 3:2 n.V.

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 4:1