​Viele Spieler entscheiden sich aus emotionalen Gründen für ihre Rückennummer. Doch wie war es bei Moritz Seider nach seinem Wechsel nach Nordamerika? Was der Film „Herbie“ damit zu tun hat, erklärte er uns in unserem Livestream.

Viele Spieler im Sport wählen ihre Nummer aus emotionalen Gründen oder weil es ihre Glückszahl ist. Anders war dies bei Moritz Seider nach dem Entry Draft. In unserem Instagram-Livestream verriet uns der Youngstar, wie es bei ihm war. Als es um die Nummernwahl ging, war sowohl die Nummer 21, die er in Mannheim trug, als auch die 18, welche er in Erfurt hatte, schon vergeben. Zwei Tage zuvor hatte er den Film „Herbie“ gesehen, in dem die Nummer 53 den berühmtesten Käfer bekleidet. Diese war bei ihm allgegenwärtig in dieser Situation und so entschied er sich zur Rückennummer 53, verriet uns Seider im Interview. Das ganze Interview wird in Kürze auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein. Hier erzählt uns der Shooting-Star, wie er seine Zeit in Amerika sieht und wie er seinen Weg selber gesehen hat und wie viele Scorerpunkte er in der kommenden Saison erzielen wird sowie was er gerne am deutschen Eishockey ändern würde.