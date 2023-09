Lesedauer: ca. 1 Minute

Ohne überhaupt ein Spiel der Columbus Blue Jackets als Head-Coach zu leiten, ist die Amtszeit für Mike Babcock bereits nach etwas mehr als zwei Monaten beendet.

Die Zusammenarbeit der Columbus Blue Jackets und Cheftrainer Mike Babcock ist nach nur zweieinhalb Monaten beendet. Der 60-jährige gab am Sonntag seinen Rücktritt bekannt, nachdem er wegen einer Handy-Affäre in der Kritik stand. Der Kanadier soll seine Spieler aufgefordert haben, ihm private Fotos auf ihren Smartphones zu zeigen. Wegen der Angelegenheit hatten zuletzt zwei Verantwortliche der Spielergewerkschaft NHLPA Kontakt mit der Franchise aufgenommen. Nun zog Babcock die Konsequenzen.

„Nach reiflicher Überlegung ist mir klar geworden, dass eine weitere Tätigkeit als Cheftrainer der Columbus Blue Jackets eine zu große Ablenkung darstellen würde", wird Babcock in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Ich bin enttäuscht, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, die begonnene Arbeit fortzusetzen, aber ich weiß, dass es im besten Interesse der Organisation ist, wenn ich mich zu diesem Zeitpunkt zurückziehe. Ich wünsche allen in der Organisation alles Gute für die kommende Saison."

Babcock ist nach dem Gewinn des Stanley Cups (2008) mit den Detroit Red Wings, des Weltmeister-Titels (2004) und der zweifachen Goldmedaille bei den Olympischen Spielen (2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi) mit Team Kanada der einzige Head-Coach, der dem „Triple Gold Club“ angehört. Er hatte seit seinem Rauswurf bei den Toronto Maple Leafs im Jahre 2019 keinen neuen Job hinter der Bande und nutzte diese Auszeit, um sich vor allem selbst neu zu justieren. Schon damals gab es einige Kritik an seinem Führungsstil und am Umgang mit den Spielern.

Nachfolger wird Pascal Vincent, der seit 2021 Assistenztrainer in Columbus ist und einen Zweijahresvertrag als Head-Coach bis zur Saison 2024/25 unterschrieb. Zuvor gehörte der 51-Jährige der Organisation der Winnipeg Jets zehn Jahre an, wovon er fünf Cheftrainer der Manitoba Moose in der American Hockey League von 2016 bis 2021 war.

Die Blue Jackets starten in dieser Woche mit ihrem Trainingslager in die Vorbereitung. Am 12. Oktober trifft Columbus zum Saisonstart auf die Philadelphia Flyers.