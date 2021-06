Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Seattle Kraken starten als 32. NHL-Franchise und präsentieren Dave Hakstol als Chefcoach für deren Premierensaison.

Dave Hakstol wird der erste Head-Coach hinter der Bande des neuen NHL-Teams Seattle Kraken sein, dass als 32. Franchise zur kommenden Saison die Arbeit aufnimmt. „Ich betrachte es als einmalige Gelegenheit, Teil von etwas zu sein, das wir von Grund auf aufbauen können", sagte Hakstol. Die beiden letzten Saisons verbrachte Hakstol als Assistenztrainer bei den Toronto Maple Leafs und war zuvor für vier Spielzeiten (2015-16 bis 2018-19) als Cheftrainer bei den Philadelphia Flyers tätig. Mit den Flyers, die er zweimal in die Playoffs führte, jedoch beide Male in der ersten Runde scheiterte, hatte er eine Bilanz von 134-101-42. Der 52-Jährige war mit der Anstellung bei den Flyers erst der Dritte, der direkt aus der Collegeliga in die NHL wechselte, ohne vorher als Spieler oder Trainer in der besten Eishockeyliga der Welt aktiv gewesen zu sein. Im College-Eishockey war er für elf Saisons erfolgreicher Head-Coach der University of North Dakota. "Wir wollten jemanden, der einen guten Eishockey-Scharfsinn hat, der die Systeme versteht und alle drei Zonen spielt“, sage General Manager Ron Francis. „Wir wollten jemanden, der diese Botschaft sehr klar und sehr prägnant an die Spieler kommunizieren kann." Erstmals interessant wird es für Seattle, wenn das Team im Expansionsdraft am 21. Juli zusammengestellt wird.