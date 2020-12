Lesedauer: ca. 1 Minute

Stanley Cup-Sieger Tampa Bay muss den verletzungsbedingten Ausfall von Superstar Kucherov verschmerzen und hofft auf einen Einsatz in den Playoffs. Eine gute Nachricht ist hingegen die Vertragsverlängerung des 23-jährigen Anthony Cirelli.

Kurz vor Weihnachten erreichte den Stanley Cup-Sieger Tampa Bay Lightning die Hiobsbotschaft, dass Superstar Nikita Kucherov wegen einer Hüftverletzung die gesamte Hauptrunde der neuen Saison ausfallen wird. Der 27-jährige Russe muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen und hofft auf eine Wiedergenesung bis zu den Playoffs. Der Flügelstürmer sammelte in der abgelaufenen Saison in 68 Spielen der regulären Saison 85 Scorerpunkte (33 Tore, 52 Assists) und hatte in den anschließenden Playoffs mit 34 Scorerpunkten (sieben Tore, 27 Assists) in 25 Partien als Topscorer der Liga gehörigen Anteil am Stanley Cup Triumph. „Niemand liebt das Eishockeyspiel so sehr wie Nikita Kucherov“, sagte Lightning General Manager Julien BriseBois. „Es schmerzt ihn sehr die Hauptrunde zu verpassen. Aber er wird sehr hart arbeiten, um so schnell wie möglich wieder zurückzukehren. Und nun ist es unsere Aufgabe die Playoff-Qualifikation zu schaffen und ihm die Chance zu geben den Stanley Cup zu verteidigen.“

Die Vertragsverlängerung von Anthony Cirelli ist hingegen eine erfreuliche Nachricht. Der 23-jährige Free Agent einigte sich mit Tampa Bay auf einen Dreijahresvertrag, der ihm jährlich 4,8 Millionen US-Dollar beschert. Der Stürmer stellte mit 22 Vorlagen und 44 Punkten in 68 Partien neue Karrierebestwerte auf. Auf dem Weg zum Stanley Cup-Sieg steuerte er in 25 Spielen neun Punkte (drei Vorlagen und sechs Vorlagen) bei. Er erzielte den wichtigen Overtime-Treffer zum Einzug in das Stanley Cup-Finale.