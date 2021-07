Lesedauer: ca. 1 Minute

Phillip Grubauer konnte sich mit Colorado nicht über einen neuen Vertrag einigen und unterzeichnete nun als Free Agent einen lukrativen Vertrag bei den Seattle Kraken für die nächsten sechs Jahre.

Völlig überraschend konnte sich Nationaltorhüter Philipp Grubauer nach drei erfolgreichen Spielzeiten nicht mit den Colorado Avalanche über eine Vertragsverlängerung einigen und wurde so zum Free Agent. Die Seattle Kraken schlugen umgehend zu und einigten sich mit dem 29-jährigen Deutschen auf einen Sechsjahresvertrag, der ihm jährlich 5,9 Millionen US-Dollar beschert. Noch für den Expansion-Draft, bei dem sich die Seattle Kraken als neue Franchise das Team in der vergangene Woche zusammenstellten, schützte Colorado Philipp Grubauer als Torhüter, so dass er nicht ausgewählt werden konnte. Eigentlich sollte eine Vertragsverlängerung vor der heutigen Öffnung des Free Agent Marktes nur Formsache sein. Doch scheinbar konnten sich die beiden Parteien nicht einigen und so wurde der gebürtige Rosenheimer vertragslos und für jedes Team verfügbar. Grubauer überragte in der abgelaufenen Spielzeit mit einer Bilanz von 30-9-1, einem Gegentorschnitt von 1,95 Toren pro Spiel, einer Fangquote von 92,2 Prozent und sieben Shutouts. In den Playoffs stand er in zehn Spielen zwischen den Pfosten, gewann davon sechs Partien, hatte einen Gegentorschnitt von 2,61 Toren pro Spiel und eine Fangquote von 91,4 Prozent. Er scheiterte mit Colorado in der zweiten Runde an den Vegas Golden Knights. Mit 30 Siegen landete er auf dem zweiten Platz nur ein Sieg hinter Stanley Cup-Sieger Andrei Vasilevskiy von den Tampa Bay Lightning, war beim Gegentorschnitt auf dem zweiten Platz und achter bei der Fangquote. Die sieben Shutouts waren zusammen mit Semyon Varlamov (New York Islanders) Ligabestwert. Mit dieser Leistung verdiente sich der Nationaltorhüter die erstmalige Nominierung als Finalist für die Vezina Trophy und landete auf dem dritten Rang. Im Jahre 2018 gewann Grubauer mit den Washington Capitals als Backup von Braden Holtby den Stanley Cup. „Wir freuen uns, einen Torhüter von Philipps Kaliber hinzuzufügen, insbesondere nach einer Saison, in der er Finalist für die Vezina Trophy war", sagte Ron Francis, General Manager der Kraken. „Er war Teil eines Stanley-Cup-Siegerteams und gehörte in den letzten Saisons zu den Top-Torhütern der Liga. Wir freuen uns, dass er sich für unser Team entschieden hat." Seattle verpflichtete mit den Stürmern Jaden Schwartz von den St. Louis Blues (4 Jahre, 5,5 Millionen jährlich) und Alex Wennberg der Florida Panthers (3 Jahre, 4,5 Millionen US-Dollar jährlich) zwei weitere hochkarätige Free Agents, die der neuen Franchise mehr Durchschlagskraft verleihen sollen.