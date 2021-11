Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Carolina Hurricanes bauten ihren Startrekord nach dem Erfolg gegen die weiter sieglosen Arizona Coyotes auf acht Siege aus. Die New York Rangers erweisen sich als äußerst effektiv und besiegen Philipp Grubauer und die Seattle Kraken.

Seattle Kraken - New York Rangers 1:3

Die Seattle Kraken und Torhüter Philipp Grubauer (15 Paraden) mussten eine 1:3-Heimniederlage gegen die New York Rangers hinnehmen. Rangers-Torhüter Igor Shesterkin war mit 31 gehaltenen Schüssen der Star des Spiels und brachte die Kraken trotz optischer Überlegenheit zur Verzweiflung. Chris Kreider (4.) schoss die Rangers mit seinem siebten Saisontor früh in Führung, bevor Jordan Eberle mit einem sehenswerten No-Look-Rückhandschuss zum 1:1 ausglich. Erst in der 53. Minute gelang New York die erneute Führung, als Artemi Panarin mit viel Übersicht den mitgelaufenen Adam Fox in Szene setzte und dieser zum 2:1 vollendete. Den Schlusspunkt setzte Barclay Goodrow, als Grubauer bereits seinen Kasten zugunsten eines weiteren Feldspielers geräumt hatte. „Man gewinnt einige Spiele, die man verlieren sollte und man verliert einige Spiele, die man gewinnen sollte, und ich denke, dieses war eines davon", sagte Grubauer. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, aber insgesamt denke ich, dass wir einen ziemlich guten Job gemacht haben."

Anaheim Ducks - Montreal Canadiens 4:2

Ducks-Stürmer Ryan Getzlaf gelang historisches beim 4:2-Sieg Anaheims gegen Montreal. Mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:2 markierte der 36-jährige Kanadier den 989. Scorerpunkt (alle im Trikot der Anaheim Ducks) und überholte damit den Finnen Teemu Selänne als besten Punktesammler der Franchise. "Ich kann nicht beschreiben, wie viel mir das bedeutet", sagte Getzlaf. „Vor unseren Fans, unseren Eigentümern, meiner Familie, hier in unserem Stadion zu sein, das zu erreichen, war eine großartige Sache für mich."

Carolina Hurricanes - Arizona Coyotes 2:1

Während die Carolina Hurricanes den Startekord auf acht Siege beim knappen 2:1-Sieg gegen Arizona ausbauten, verloren die Coyotes auch die neunte Partie der Saison. Dabei lagen die Wüstenfüchse durch den Treffer von Christian Fischer (6.) lange mit 1:0 in Front, bevor Martin Necas (37.) egalisierte und Brett Peace (58.) spät den Siegtreffer erzielte.

Die weiteren Ergebnisse von Sonntag, 31.10.2021 in der Übersicht:

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 3:4 n.P.

Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 3:2