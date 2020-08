Lesedauer: ca. 1 Minute

Den Auftakt in das Conference-Halbfinale hat sich Colorado und Philipp Grubauer ganz anders vorgestellt. Mit 3:5 verlor die Avalanche Spiel 1 gegen die Dallas Stars und Grubauer musste zu allem Überfluss Anfang des zweiten Drittels verletzt ausgewechselt werden. Bei Dallas überzeugte vor allem die Offensive und Doppeltorschütze Alexander Radulov.

Colorado Avalanche - Dallas Stars 3:5

Serienstand: 0:1

Colorado startet in das Halbfinale der Western Conference gegen die Dallas Stars mit einer 3:5-Pleite. Der deutsche Nationaltorwart Philipp Grubauer musste bei zehn Schüssen dreimal hinter sich greifen und mit einer Beinverletzung nach 3:06 Minuten im zweiten Drittel ausgewechselt werden. „Er war nicht mehr in der Lage, wo er weitermachen kann. Das sind schon schlechte Nachrichten", sagte Avalanche-Coach Jared Bednar über Grubauer bei NHL.com. „Es wird sich zeigen, wie lange er ausfallen wird. Ich habe derzeit keine Ahnung, aber ich erwarte nicht, dass er morgen schon wieder auf dem Eis steht. In der Zwischenzeit wird [Francouz] die Arbeit erledigen zu müssen." Backup Pavel Francouz übernahm und konnte von 20 Schüssen deren 18 parieren.

Tyler Seguin erzielte mit seinem ersten Treffer der diesjährigen Playoffs nach exakt vier Spielminuten aus naher Distanz das 1:0 für Dallas. Nur 61 Sekunden später glich Avs-Topscorer Nathan MacKinnon mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:1 aus. Doch noch im ersten Abschnitt stellten die Stars durch einen abgefälschter Schuss von Blake Comeau (10.) und einem Tunneltor von Alexander Radulov (17.) auf 3:1. Der Schwede Gabriel Landeskog verkürzte in der 24. Minute auf 2:3, doch der Russe Alexander Radulov stellte mit seinem zweiten Treffer Spiels den alten Abstand wieder her. Kurz vor Ende des zweiten Durchgangs (39.) brachte ebenfalls der zweite Treffer von Nathan MacKinnon zum 3:4 wieder Spannung in die Partie. Während Dallas-Keeper Anton Khudobin (28 Paraden) jedoch im Schlussdrittel nicht mehr zu bezwingen war, konnte Roope Hintz in der 49. Spielminute den Deckel zum 5:3-Endstand drauf machen. Somit geht Dallas nach einer guten Leistung, vor allem offensiv, mit 1:0 in der Playoff-Serie in Führung."Sie schienen wettbewerbsfähiger zu sein als wir. Wir müssen eine Nacht darüber schlafen", sagte Avalanche-Stürmer Nathan MacKinnon. „Es wird eine harte Serie, und sie müssen uns noch dreimal schlagen und wir werden gut auf Spiel 2 vorbereitet sein."